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Черниговские пенсионеры нашли занятие по душе: браконьерствуют и нарушают границу
- Сегодня, 17:40
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Пограничный наряд отдела «Днепровское» Черниговского отряда на одном из заливов реки Днепр, вблизи населенного пункта Прохоров, задержал двух граждан Украины, которые ловили рыбу жаберной сеткой.
У мужчин (одному из них 60 лет, а другому – 61 год) изъята сама сетка, резиновая лодка и 145 выловленных незаконным образом рыб. Сумма причиненного государству ущерба составляет почти 24 тысяч гривен.
Отвечать браконьерам придется еще и за нарушение пограничного режима, а именно за выход на воду вне установленного пункта базирования маломерных плавсредств.
У мужчин (одному из них 60 лет, а другому – 61 год) изъята сама сетка, резиновая лодка и 145 выловленных незаконным образом рыб. Сумма причиненного государству ущерба составляет почти 24 тысяч гривен.
Отвечать браконьерам придется еще и за нарушение пограничного режима, а именно за выход на воду вне установленного пункта базирования маломерных плавсредств.
Источник: 0462.ua
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