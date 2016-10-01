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Черниговские пенсионеры нашли занятие по душе: браконьерствуют и нарушают границу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:40
  • Просмотров: 19
Черниговские пенсионеры нашли занятие по душе: браконьерствуют и нарушают границуПограничный наряд отдела «Днепровское» Черниговского отряда на одном из заливов реки Днепр, вблизи населенного пункта Прохоров, задержал двух граждан Украины, которые ловили рыбу жаберной сеткой.

У мужчин (одному из них 60 лет, а другому – 61 год) изъята сама сетка, резиновая лодка и 145 выловленных незаконным образом рыб. Сумма причиненного государству ущерба составляет почти 24 тысяч гривен.

Отвечать браконьерам придется еще и за нарушение пограничного режима, а именно за выход на воду вне установленного пункта базирования маломерных плавсредств.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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