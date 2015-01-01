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Прокуратура Черниговской области передала в суд дело о растрате средств начальником колонии

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:00
  • Просмотров: 18
Прокуратура Черниговской области передала в суд дело о растрате средств начальником колонииСледственный отдел прокуратуры Черниговской области закончил досудебное расследование уголовного производства в отношении начальника исправительной колонии, который подозревается в растрате имущества путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие установило, что в декабре 2016 года должностные лица колонии заключили договоры на выполнение текущего ремонта учреждения и подписали документы, которыми подтверждается выполнение работ. Однако сами работы фактически не осуществлялись.

Вследствие таких действий из госбюджета в пользу подрядчика было перечислено 40 тысяч гривен. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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