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Прокуратура Черниговской области передала в суд дело о растрате средств начальником колонии
- Сегодня, 17:00
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Следственный отдел прокуратуры Черниговской области закончил досудебное расследование уголовного производства в отношении начальника исправительной колонии, который подозревается в растрате имущества путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Следствие установило, что в декабре 2016 года должностные лица колонии заключили договоры на выполнение текущего ремонта учреждения и подписали документы, которыми подтверждается выполнение работ. Однако сами работы фактически не осуществлялись.
Вследствие таких действий из госбюджета в пользу подрядчика было перечислено 40 тысяч гривен. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Следствие установило, что в декабре 2016 года должностные лица колонии заключили договоры на выполнение текущего ремонта учреждения и подписали документы, которыми подтверждается выполнение работ. Однако сами работы фактически не осуществлялись.
Вследствие таких действий из госбюджета в пользу подрядчика было перечислено 40 тысяч гривен. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Источник: 0462.ua
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