Куда в Чернигове обращаться с претензиями относительно качества лекарств?

Существует еще и другой аспект этой проблемы: качество лекарств.Как отмечают в Госслужбе по лекарственным средствам, в Украине действует мораторий на осуществление плановых проверок субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами.То есть плановые проверки производителей лекарственных средств, аптечных складов, аптек и аптечных пунктов не проводятся. Следовательно возрастает вероятность распространения некачественных или фальсифицированных препаратов.Поэтому специалисты службы призывают покупать лекарства только в аптечных учреждениях, имеющих соответствующие разрешения, сертификаты и лицензии.Если же происхождения или качество приобретенных в аптеке лекарств вызывают сомнения, можно обратиться с жалобой в Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области.Она расположена в Чернигове по улице Пятницкой, 39, офис 602.Электронная почта: cn1@dls.gov.ua.Телефон: 674-450.Прием граждан осуществляется по графику: вторник - с 14-00 до 17-00, четверг - с 14-00 до 17-00, пятница - с 14-00 до 16-00.Обращаясь с жалобой, следует помнить о ее надлежащее оформление. В обращении необходимо четко изложить суть затронутого вопроса, отметив, какие именно законные права или интересы нарушены или понесенный материальный ущерб.Форма обращения должна соответствовать требованиям Закона Украины «Об обращениях граждан»: нужно полностью указать фамилию, имя, отчество, место жительства, дату; в электронном обращении - электронный почтовый адрес, на который заявителю будет отправлена ​​ответ, или сведения о других средствах связи.Также обращение должно содержать название, номер и адрес аптечного учреждения, наименование субъекта хозяйствования, серию и наименование лекарственного средства, название его производителя.Обязательно нужно приложить чек, который подтвердит приобретение лекарственного средства.Обращение, оформленное без соблюдения указанных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями.Если же все формальности соблюдены, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области проведет соответствующую проверку.