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Куда в Чернигове обращаться с претензиями относительно качества лекарств?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 08:09
  • Просмотров: 29
Куда в Чернигове обращаться с претензиями относительно качества лекарств?
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области обращается к жителям области с призывом не заниматься самолечением и помнить слова Парацельса: «Все есть яд и все есть лекарство. И только доза делает лекарство ядом, а яд - лекарством ». Поэтому употреблять любые медицинские препараты стоит только после консультации с врачом.

Существует еще и другой аспект этой проблемы: качество лекарств.

Как отмечают в Госслужбе по лекарственным средствам, в Украине действует мораторий на осуществление плановых проверок субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами.

То есть плановые проверки производителей лекарственных средств, аптечных складов, аптек и аптечных пунктов не проводятся. Следовательно возрастает вероятность распространения некачественных или фальсифицированных препаратов.

Поэтому специалисты службы призывают покупать лекарства только в аптечных учреждениях, имеющих соответствующие разрешения, сертификаты и лицензии.

Если же происхождения или качество приобретенных в аптеке лекарств вызывают сомнения, можно обратиться с жалобой в Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области.

Она расположена в Чернигове по улице Пятницкой, 39, офис 602.

Электронная почта: cn1@dls.gov.ua.

Телефон: 674-450.

Прием граждан осуществляется по графику: вторник - с 14-00 до 17-00, четверг - с 14-00 до 17-00, пятница - с 14-00 до 16-00.

Обращаясь с жалобой, следует помнить о ее надлежащее оформление. В обращении необходимо четко изложить суть затронутого вопроса, отметив, какие именно законные права или интересы нарушены или понесенный материальный ущерб.

Форма обращения должна соответствовать требованиям Закона Украины «Об обращениях граждан»: нужно полностью указать фамилию, имя, отчество, место жительства, дату; в электронном обращении - электронный почтовый адрес, на который заявителю будет отправлена ​​ответ, или сведения о других средствах связи.

Также обращение должно содержать название, номер и адрес аптечного учреждения, наименование субъекта хозяйствования, серию и наименование лекарственного средства, название его производителя.

Обязательно нужно приложить чек, который подтвердит приобретение лекарственного средства.

Обращение, оформленное без соблюдения указанных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями.

Если же все формальности соблюдены, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области проведет соответствующую проверку.
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Источник: 0462.ua

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