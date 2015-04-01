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В ответ на просьбу черниговцев – каждый день открывать игровую комнату в детской больнице – власть рассказала о концертах и священнике

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:34
  • Просмотров: 19
В ответ на просьбу черниговцев – каждый день открывать игровую комнату в детской больнице – власть рассказала о концертах и священникеСегодня, 14 марта, заместитель начальника управления здравоохранения Черниговской ОГА Владимир Пулин дал официальный ответ на петицию «Работа игровой комнаты в детской областной больнице», которая собрала 263 подписи.

Итак перво-наперво Владимир Алексеевич отметил, что основное назначение больницы – предоставлять медицинскую помощь.

Но параллельно в каждом из 7 отделений работает игровая комната. И согласно штатному расписанию в больнице всего 4 воспитателя, которые исходя из таких обстоятельств вынуждены работать в том или ином отделении в порядке очереди.

«Графік роботи педагогів обумовлений потребою кожного відділення… Але в окремих випадках, враховуючи побажання батьків, у вихідні дні відкриває ігрову кімнату молодша медична сестра, з обов'язковою присутністю батьків, – отмечается в ответе на петицию.

И тут же рассказывается, что в больнице в качестве арт-терапии систематически проводятся концерты с участием творческих коллективов музыкальных школ города. А также с целью психической разгрузки детей с больными детьми и их родителями ежедневно проводит беседу священник.

Прямого ответа на просьбу петиции – «очень прошу пересмотреть режим работы игровой комнаты на ежедневно работающий, ведь этим самым вы проявите заботу о больных детках. Если это слишком проблематично - можно подключить мам или санитарок к дежурству в ней» – ни слова.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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