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Черниговцы просят отставки Порошенка

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:15
  • Просмотров: 19
Черниговцы просят отставки ПорошенкаСегодня, 14 марта, на местном сайте петиций появилось предложение «Про дострокове припинення повноважень президента».

Автор петиции просит органы местного самоуправления, а также депутатов областного и городского совета поддержать данную инициативу и приводит ряд пунктов, согласно которым президент Порошенко не оправдал доверие народа Украины.

В частности в петиции упоминается и о вооруженном конфликте на Востоке Украины, который длится уже два года и унес жизни нескольких тысяч людей, и о бизнесе Порошенко – конфетной корпорации "Roshen".

Кроме этого автор петиции делает акцент на отдельные фразы в присяге президента Украины, которые, как показывает практика, расходятся с делом. В частности, речь идет о вопросах евроинтеграции, приоритетности расходов бюджета и т. д.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать. Вот только у местных органов самоуправления нет никаких механизмов реализации процедуры импичмента. Так что, петиция даже в случае поддержки, останется лишь петицией.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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