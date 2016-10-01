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Черниговцы просят отставки Порошенка
- Сегодня, 10:15
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Сегодня, 14 марта, на местном сайте петиций появилось предложение «Про дострокове припинення повноважень президента».
Автор петиции просит органы местного самоуправления, а также депутатов областного и городского совета поддержать данную инициативу и приводит ряд пунктов, согласно которым президент Порошенко не оправдал доверие народа Украины.
В частности в петиции упоминается и о вооруженном конфликте на Востоке Украины, который длится уже два года и унес жизни нескольких тысяч людей, и о бизнесе Порошенко – конфетной корпорации "Roshen".
Кроме этого автор петиции делает акцент на отдельные фразы в присяге президента Украины, которые, как показывает практика, расходятся с делом. В частности, речь идет о вопросах евроинтеграции, приоритетности расходов бюджета и т. д.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать. Вот только у местных органов самоуправления нет никаких механизмов реализации процедуры импичмента. Так что, петиция даже в случае поддержки, останется лишь петицией.
Автор петиции просит органы местного самоуправления, а также депутатов областного и городского совета поддержать данную инициативу и приводит ряд пунктов, согласно которым президент Порошенко не оправдал доверие народа Украины.
В частности в петиции упоминается и о вооруженном конфликте на Востоке Украины, который длится уже два года и унес жизни нескольких тысяч людей, и о бизнесе Порошенко – конфетной корпорации "Roshen".
Кроме этого автор петиции делает акцент на отдельные фразы в присяге президента Украины, которые, как показывает практика, расходятся с делом. В частности, речь идет о вопросах евроинтеграции, приоритетности расходов бюджета и т. д.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать. Вот только у местных органов самоуправления нет никаких механизмов реализации процедуры импичмента. Так что, петиция даже в случае поддержки, останется лишь петицией.
Источник: 0462.ua
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