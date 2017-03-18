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За первый месяц этого года в результате преступных действий в Черниговской области погибло 23 человека. Каждого пятого убили умышленно
- 18-03-2017, 14:48
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По сообщению прокуратуры, в январе 2017 года учтено 1548 уголовных правонарушений. Из общего числа зафиксированных правоохранительными органами уголовных проявлений 31,8% – тяжкие и особо тяжкие, сообщает главное управление статистики Черниговской области.
В общем количестве преступлений 59,2% составляли преступления против собственности, 12,8% – против жизни и здоровья человека, 9,2% – в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, 4,3% – в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения.
Еще 2,8% преступлений совершили против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 2,1% – против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан и преступления против журналистов, 1,5% – преступления против общественной безопасности, 1,4% – преступления против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина, столько же – против общественного порядка, нравственности и против установленного порядка несения военной службы. По 1,2% пришлось на преступления против правосудия и против окружающей среды, 0,6% – преступления в сфере хозяйственной деятельности.
В течение января 2017 года учтено 6 очевидных умышленных убийств и покушений на убийство, 2 умышленных тяжких телесных повреждений. Количество случаев краж составила 752, мошенничества – 106, грабежей – 17, разбоев – 2, взяточничества – 5.
Количество пострадавших от преступлений в январе 2017-го составляла 697 человек, из числа которых 253 – женщины, 53 – лица пожилого возраста и инвалиды 1 и 2 группы, 11 – несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет и 3 – дети в возрасте до 14 лет . Наибольшее количество пострадавших (60,8%) – от краж и грабежей, среди них 35,4% женщины. В дорожно-транспортных происшествиях, связанных с преступлениями, на территории области пострадали 35 человек.
Всего в результате преступных действий погибло 23 человека, каждый третий – в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с преступлениями; каждую пятую было умышленно убит.
Выявлено 37 лиц, совершивших преступления, из них 6 женщин (16,2%). В общем количестве выявленных лиц, совершивших преступления, 16,2% ранее уже становились на преступный путь (из них у трети неснятую или непогашенную судимость), 21,6% находились в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес трудоспособных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые на момент совершения преступления не работали и не учились, – 54,1%, безработных – 18,9%.
В общем количестве преступлений 59,2% составляли преступления против собственности, 12,8% – против жизни и здоровья человека, 9,2% – в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, 4,3% – в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения.
Еще 2,8% преступлений совершили против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 2,1% – против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан и преступления против журналистов, 1,5% – преступления против общественной безопасности, 1,4% – преступления против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина, столько же – против общественного порядка, нравственности и против установленного порядка несения военной службы. По 1,2% пришлось на преступления против правосудия и против окружающей среды, 0,6% – преступления в сфере хозяйственной деятельности.
В течение января 2017 года учтено 6 очевидных умышленных убийств и покушений на убийство, 2 умышленных тяжких телесных повреждений. Количество случаев краж составила 752, мошенничества – 106, грабежей – 17, разбоев – 2, взяточничества – 5.
Количество пострадавших от преступлений в январе 2017-го составляла 697 человек, из числа которых 253 – женщины, 53 – лица пожилого возраста и инвалиды 1 и 2 группы, 11 – несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет и 3 – дети в возрасте до 14 лет . Наибольшее количество пострадавших (60,8%) – от краж и грабежей, среди них 35,4% женщины. В дорожно-транспортных происшествиях, связанных с преступлениями, на территории области пострадали 35 человек.
Всего в результате преступных действий погибло 23 человека, каждый третий – в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с преступлениями; каждую пятую было умышленно убит.
Выявлено 37 лиц, совершивших преступления, из них 6 женщин (16,2%). В общем количестве выявленных лиц, совершивших преступления, 16,2% ранее уже становились на преступный путь (из них у трети неснятую или непогашенную судимость), 21,6% находились в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес трудоспособных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые на момент совершения преступления не работали и не учились, – 54,1%, безработных – 18,9%.
Источник: 0462.ua
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