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Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко встретился с авторами трех проектов Мемориала, которые стали победителями конкурса.
Напомним, что 1-е место в конкурсе занял проект студентки Киевского национального университета строительства и архитектуры Анастасии Орищук.
Второе место члены жюри присудили студентке того же ВУЗа Елене Горецкой. На третьем оказался коллектив авторов, в состав которого входят скульпторы Александра Рубан и Виктор Липовка и архитектор Андрей Даниленко.
В ходе встречи ее участники в очередной раз обсудили проекты победителей и внесли предложения по проектированию.
Начальник управления архитектуры и градостроительства городского совета Сергей Калюжный отметил, что проведенным конкурсом определена главная идея, которая может дополняться и совершенствоваться.
По предложению городского головы, следующая встреча с авторами проекта-победителя конкурса запланирована на понедельник, 27 марта.
К этому времени должна быть сделана 3D-модель Мемориала – для лучшего ознакомления с проектом.
Также участники встречи поддержали предложение заместителя городского головы Александра Ломако о том, чтобы пригласить на эту встречу членов семей погибших героев и учесть их видение и пожелание.
Через две недели Мемориал Героям Небесной сотни в Чернигове будет представлен в 3D
- Сегодня, 11:19
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Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко встретился с авторами трех проектов Мемориала, которые стали победителями конкурса.
Напомним, что 1-е место в конкурсе занял проект студентки Киевского национального университета строительства и архитектуры Анастасии Орищук.
Второе место члены жюри присудили студентке того же ВУЗа Елене Горецкой. На третьем оказался коллектив авторов, в состав которого входят скульпторы Александра Рубан и Виктор Липовка и архитектор Андрей Даниленко.
В ходе встречи ее участники в очередной раз обсудили проекты победителей и внесли предложения по проектированию.
Начальник управления архитектуры и градостроительства городского совета Сергей Калюжный отметил, что проведенным конкурсом определена главная идея, которая может дополняться и совершенствоваться.
По предложению городского головы, следующая встреча с авторами проекта-победителя конкурса запланирована на понедельник, 27 марта.
К этому времени должна быть сделана 3D-модель Мемориала – для лучшего ознакомления с проектом.
Также участники встречи поддержали предложение заместителя городского головы Александра Ломако о том, чтобы пригласить на эту встречу членов семей погибших героев и учесть их видение и пожелание.
Источник: 0462.ua
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