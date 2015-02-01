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Через две недели Мемориал Героям Небесной сотни в Чернигове будет представлен в 3D

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:19
  • Просмотров: 25
Через две недели Мемориал Героям Небесной сотни в Чернигове будет представлен в 3D
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко встретился с авторами трех проектов Мемориала, которые стали победителями конкурса.

Напомним, что 1-е место в конкурсе занял проект студентки Киевского национального университета строительства и архитектуры Анастасии Орищук.

Второе место члены жюри присудили студентке того же ВУЗа Елене Горецкой. На третьем оказался коллектив авторов, в состав которого входят скульпторы Александра Рубан и Виктор Липовка и архитектор Андрей Даниленко.

В ходе встречи ее участники в очередной раз обсудили проекты победителей и внесли предложения по проектированию.

Начальник управления архитектуры и градостроительства городского совета Сергей Калюжный отметил, что проведенным конкурсом определена главная идея, которая может дополняться и совершенствоваться.

По предложению городского головы, следующая встреча с авторами проекта-победителя конкурса запланирована на понедельник, 27 марта.

К этому времени должна быть сделана 3D-модель Мемориала – для лучшего ознакомления с проектом.

Также участники встречи поддержали предложение заместителя городского головы Александра Ломако о том, чтобы пригласить на эту встречу членов семей погибших героев и учесть их видение и пожелание.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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