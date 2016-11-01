Какие рабочие профессии наиболее востребованы в Черниговской области?

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В Черниговской области подготовка рабочих кадров осуществляется по 72 профессиям, 70% из которых являются интегрированными (включающие в себя две и более профессий).
По информации Черниговской областной службы занятости, самыми востребованными на региональном рынке труда являются рабочие с инструментом.
Например: электрогазосварщики, электрики, токари, слесари, а также водители, швеи, портные, закройщики.
Между тем рынок труда перенасыщен операторами компьютерного набора, барменами, декораторами витрин, кассирами в банке, операторами по обработке информации и программного обеспечения. Эти профессии не включены в план регионального заказа на 2017 год.
К примеру, в Черниговском ВПУ бытового обслуживания меньше будут набирать агентов по организации туризма и парикмахеров.
В Прилукском профлицее - агентов по снабжению, каменщиков и слесарей, монтажников гипсокартонных конструкций, слесарей ремонта автомобилей, водителей.
В Черниговском центре ПТО и Сосницкому агролицеи - поваров и кондитеров.
Ежегодно перечень профессий пересматривается и корректируется в зависимости от спроса на рынке труда: прекращается подготовка с тех, которые не пользуются спросом, и появляются новые.
Сейчас четыре учебные заведения по заказу предприятий подготовили пакеты документов для получения новых лицензии. Так, Черниговский профессиональный лицей железнодорожного транспорта планирует принять 26 учеников на обучение по профессии общегосударственного значения «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации».
Ичнянский профессиональный лицей планирует набрать 25 учеников на обучение по профессии «Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока. Оператор линии в производстве пищевой продукции (молочное производство) ». Это заведение включено в всеукраинского эксперимента Министерства образования и науки по внедрению дуальной формы профессионального обучения по согласованию с предприятием «Завод сухого молока и масла» в Ичне.
А также Нежинский профессиональный лицей быта и сервиса начал работу по получению лицензий на право подготовки по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», а Черниговский центр профессионально-технического образования - по профессии «Контролер-кассир (сфера торговли)».
Какие рабочие профессии наиболее востребованы в Черниговской области?
- Сегодня, 14:02
- Просмотров: 35
В Черниговской области подготовка рабочих кадров осуществляется по 72 профессиям, 70% из которых являются интегрированными (включающие в себя две и более профессий).
По информации Черниговской областной службы занятости, самыми востребованными на региональном рынке труда являются рабочие с инструментом.
Например: электрогазосварщики, электрики, токари, слесари, а также водители, швеи, портные, закройщики.
Между тем рынок труда перенасыщен операторами компьютерного набора, барменами, декораторами витрин, кассирами в банке, операторами по обработке информации и программного обеспечения. Эти профессии не включены в план регионального заказа на 2017 год.
К примеру, в Черниговском ВПУ бытового обслуживания меньше будут набирать агентов по организации туризма и парикмахеров.
В Прилукском профлицее - агентов по снабжению, каменщиков и слесарей, монтажников гипсокартонных конструкций, слесарей ремонта автомобилей, водителей.
В Черниговском центре ПТО и Сосницкому агролицеи - поваров и кондитеров.
Ежегодно перечень профессий пересматривается и корректируется в зависимости от спроса на рынке труда: прекращается подготовка с тех, которые не пользуются спросом, и появляются новые.
Сейчас четыре учебные заведения по заказу предприятий подготовили пакеты документов для получения новых лицензии. Так, Черниговский профессиональный лицей железнодорожного транспорта планирует принять 26 учеников на обучение по профессии общегосударственного значения «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации».
Ичнянский профессиональный лицей планирует набрать 25 учеников на обучение по профессии «Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока. Оператор линии в производстве пищевой продукции (молочное производство) ». Это заведение включено в всеукраинского эксперимента Министерства образования и науки по внедрению дуальной формы профессионального обучения по согласованию с предприятием «Завод сухого молока и масла» в Ичне.
А также Нежинский профессиональный лицей быта и сервиса начал работу по получению лицензий на право подготовки по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», а Черниговский центр профессионально-технического образования - по профессии «Контролер-кассир (сфера торговли)».
Источник: 0462.ua
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