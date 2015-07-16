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На днях Министерство социальной политики Украины и Государственное агентство по вопросам электронного правительства представили новую электронную услугу в сфере социальной защиты - назначения помощи при рождении ребенка.
Это обусловлено внесением изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.
До этого документы можно было подать только в бумажной форме.
Только в 2016 году около 400 000 Украинская с этой целью лично посетили органы социальной защиты населения. В Черниговской области за назначением пособия при рождении ребенка в прошлом году обратилось 8,6 тысячи граждан.
Теперь предлагается принципиально новый уровень обслуживания: родители могут подать необходимые документы в любое удобное время с помощью сети Интернет, без необходимости личного посещения местных управлений социальной защиты.
Заявление может быть подано в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи.
Если заявление направлено с использованием средств телекоммуникационных систем без электронной цифровой подписи, помощь при рождении ребенка назначается только после подписания указанного заявления в месячный срок.
В случае неподписания - подается новое заявление.
Электронная услуга уже доступна на официальном сайте Минсоцполитики
Электронные формы с автоматической проверкой введенных данных и интерактивными подсказками минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении.
Кроме того, за счет автоматизации проверки введенных данных значительно ускоряется процесс рассмотрения документов и принятия решения о назначении помощи.
СПРАВКА
Помощь при рождении ребенка назначается в размере 41280 гривен.
Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10320 гривен и в течение 36 месяцев по 860 гривен.
Черниговцы смогут оформить помощь при рождении ребенка через Интернет
- Сегодня, 14:37
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На днях Министерство социальной политики Украины и Государственное агентство по вопросам электронного правительства представили новую электронную услугу в сфере социальной защиты - назначения помощи при рождении ребенка.
Это обусловлено внесением изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.
До этого документы можно было подать только в бумажной форме.
Только в 2016 году около 400 000 Украинская с этой целью лично посетили органы социальной защиты населения. В Черниговской области за назначением пособия при рождении ребенка в прошлом году обратилось 8,6 тысячи граждан.
Теперь предлагается принципиально новый уровень обслуживания: родители могут подать необходимые документы в любое удобное время с помощью сети Интернет, без необходимости личного посещения местных управлений социальной защиты.
Заявление может быть подано в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи.
Если заявление направлено с использованием средств телекоммуникационных систем без электронной цифровой подписи, помощь при рождении ребенка назначается только после подписания указанного заявления в месячный срок.
В случае неподписания - подается новое заявление.
Электронная услуга уже доступна на официальном сайте Минсоцполитики
Электронные формы с автоматической проверкой введенных данных и интерактивными подсказками минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении.
Кроме того, за счет автоматизации проверки введенных данных значительно ускоряется процесс рассмотрения документов и принятия решения о назначении помощи.
СПРАВКА
Помощь при рождении ребенка назначается в размере 41280 гривен.
Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10320 гривен и в течение 36 месяцев по 860 гривен.
Источник: 0462.ua
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