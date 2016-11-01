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На местном сайте петиций собирает подписи предложение – построить в городе Чернигове ледовый дворец.
«Голосуймо за створення Льодової Арени у місті Чернігові», – призывает автор петиции и предлагает сделать стационарный каток и профессиональную хоккейную арену.
Как аргумент, в петиции делается акцент на то, что зимой на каток ходит почти весь город.
Следует отметить, что всего за несколько дней данное предложение поддержали более ста человек.
Если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Напомним, что каток с искусственным льдом в Чернигове уже есть, его город купил прошлой осенью.
За зиму черниговцы оставили на катке 438 тысяч гривен.
Черниговцы просят построить в городе ледовый дворец
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 23
На местном сайте петиций собирает подписи предложение – построить в городе Чернигове ледовый дворец.
«Голосуймо за створення Льодової Арени у місті Чернігові», – призывает автор петиции и предлагает сделать стационарный каток и профессиональную хоккейную арену.
Как аргумент, в петиции делается акцент на то, что зимой на каток ходит почти весь город.
Следует отметить, что всего за несколько дней данное предложение поддержали более ста человек.
Если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Напомним, что каток с искусственным льдом в Чернигове уже есть, его город купил прошлой осенью.
За зиму черниговцы оставили на катке 438 тысяч гривен.
Источник: 0462.ua
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