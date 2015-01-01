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Черниговская «Десна» готовится к участию в Премьер-лиге
- Сегодня, 15:40
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Шесть клубов первой лиги проходят аттестацию для участия в Премьер-лиге в сезоне 2017/2018. Среди них – и черниговская «Десна».
Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров сообщил, что шесть клубов первой лиги проходят аттестацию для участия в элитном дивизионе.
Команды проходят процедуру для того, чтобы футбольные чиновники определили насколько они соответствуют требованиям Премьер-лиги.
В числе «испытуемых» - «Верес» (Ривне), «Ильичевец» (Мариуполь), «Черкасский Днепр», «Гелиос» (Харьков), «Арсенал-Киев» и черниговская «Десна».
Напомним, что в январе директор клуба Игорь Ушарук рассказал, что «Десна» получила список из более чем 20 пунктов, которым клуб, претендующий на участие в высшем лиге чемпионата Украины, должен соответствовать.
Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров сообщил, что шесть клубов первой лиги проходят аттестацию для участия в элитном дивизионе.
Команды проходят процедуру для того, чтобы футбольные чиновники определили насколько они соответствуют требованиям Премьер-лиги.
В числе «испытуемых» - «Верес» (Ривне), «Ильичевец» (Мариуполь), «Черкасский Днепр», «Гелиос» (Харьков), «Арсенал-Киев» и черниговская «Десна».
Напомним, что в январе директор клуба Игорь Ушарук рассказал, что «Десна» получила список из более чем 20 пунктов, которым клуб, претендующий на участие в высшем лиге чемпионата Украины, должен соответствовать.
Источник: 0462.ua
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