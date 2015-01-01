Черниговская «Десна» готовится к участию в Премьер-лиге

Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров сообщил, что шесть клубов первой лиги проходят аттестацию для участия в элитном дивизионе.Команды проходят процедуру для того, чтобы футбольные чиновники определили насколько они соответствуют требованиям Премьер-лиги.В числе «испытуемых» - «Верес» (Ривне), «Ильичевец» (Мариуполь), «Черкасский Днепр», «Гелиос» (Харьков), «Арсенал-Киев» и черниговская «Десна».Напомним, что в январе директор клуба Игорь Ушарук рассказал, что «Десна» получила список из более чем 20 пунктов, которым клуб, претендующий на участие в высшем лиге чемпионата Украины, должен соответствовать.