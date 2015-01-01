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Ночные разборки у Mc Donald's: резня, кровь и битое стекло

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:27
  • Просмотров: 33
Ночные разборки у Mc Donald's: резня, кровь и битое стеклоВ черниговский отдел полиции 11 марта поступило сообщение от работницы кафе Mc Donald's. Женщина сообщила, что у входа в кафе находится раненный неизвестный мужчина, который разбил стекло заведения, об этом сообщает ЧЕline.

Пострадавший (31-летний черниговец) доставлен в хирургическое отделение горбольницы №2 с диагнозом: проникающее ножевое ранение без повреждения внутренних органов, множественные ножевые ранения руки, левой половины грудной клетки, левой височной области с переходом в щеку, алкогольное опьянение.

По словам знакомого потерпевшего, телесные повреждения пострадавший получил от неизвестного около 4 часов утра возле Mc Donald's.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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