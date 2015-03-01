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О том, каких цен ждать на пасхальные изделия производства Черниговского хлебокомбината, рассказала директор предприятия Ольга Заика.
По ее словам, цены на пасхи в нынешнем году будут как минимум на 20 % выше прошлогодних.
А все потому, что подорожали по сравнению с 2016 годом и яйца, и сахар, и жиры, и упаковочные материалы.
– Ціни на борошно завжди зростали у травні, коли вже посівна, коли побачили, як збереглись запаси, як перезимували озимі… Але в сьогоднішніх умовах ця тенденція мінлива. Ми бачимо, що з вересня ціна на борошно весь час росла, щомісяця, – говорит директор ООО «Черниговский хлебокомбинат» Ольга Заика.
– Ми вже провели пробне випікання пасок. Заради того, щоб знизити ціну, змінювати рецептуру минулого року не будемо. Навпаки, будемо шукати борошно з кращими показниками, закуповувати найякісніші родзинки… щоб паска була як домашня. Буде навіть зовсім «домашня» – «Великодня казка», із сиром на опарі. Як і всі минулі роки, будемо випікати 95 % пасок у алюмінієвих формах, дідівським методом. Форми для пасок у нас ще з радянських часів – зберігаються на складі: ми щороку їх дістаємо, миємо… Кожного року батюшка освячує лінію перед тим, як починаємо випікати паски...
А для того щоб кожен чернігівець зміг дозволити собі купити нашу продукцію, паски в нас будуть різної ваги: від 250 до 800 г, – разъясняет начальник лаборатории ООО «Черниговский хлебокомбинат» Наталия Парасюк.
А вот хлеб, по словам Ольги Заики, до Пасхи не подорожает. А после – не известно.
Почем будут пасхи в Чернигове в нынешнем году?
- Сегодня, 16:46
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О том, каких цен ждать на пасхальные изделия производства Черниговского хлебокомбината, рассказала директор предприятия Ольга Заика.
По ее словам, цены на пасхи в нынешнем году будут как минимум на 20 % выше прошлогодних.
А все потому, что подорожали по сравнению с 2016 годом и яйца, и сахар, и жиры, и упаковочные материалы.
– Ціни на борошно завжди зростали у травні, коли вже посівна, коли побачили, як збереглись запаси, як перезимували озимі… Але в сьогоднішніх умовах ця тенденція мінлива. Ми бачимо, що з вересня ціна на борошно весь час росла, щомісяця, – говорит директор ООО «Черниговский хлебокомбинат» Ольга Заика.
– Ми вже провели пробне випікання пасок. Заради того, щоб знизити ціну, змінювати рецептуру минулого року не будемо. Навпаки, будемо шукати борошно з кращими показниками, закуповувати найякісніші родзинки… щоб паска була як домашня. Буде навіть зовсім «домашня» – «Великодня казка», із сиром на опарі. Як і всі минулі роки, будемо випікати 95 % пасок у алюмінієвих формах, дідівським методом. Форми для пасок у нас ще з радянських часів – зберігаються на складі: ми щороку їх дістаємо, миємо… Кожного року батюшка освячує лінію перед тим, як починаємо випікати паски...
А для того щоб кожен чернігівець зміг дозволити собі купити нашу продукцію, паски в нас будуть різної ваги: від 250 до 800 г, – разъясняет начальник лаборатории ООО «Черниговский хлебокомбинат» Наталия Парасюк.
А вот хлеб, по словам Ольги Заики, до Пасхи не подорожает. А после – не известно.
Источник: 0462.ua
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