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На Ивана Мазепы возобновили ремонт дорожного покрытия

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:03
  • Просмотров: 21
На Ивана Мазепы возобновили ремонт дорожного покрытияТеплая погода позволила начать этой весной дорожные работы раньше. Как и обещала городская власть, в Чернигове в первую очередь возобновлены работы по капитальному ремонту на наиболее проблемном участке улицы Ивана Мазепы (от Ремесленной к Любечской).

В течение нескольких последних дней на этой улице появляется все больше специальной ремонтной техники.Как сообщил пресс-службе городского совета начальник Управления ЖКХ Якослав Куц, в эти дни проводится подготовка к укладке выравнивающего слоя асфальтового покрытия.Также, по его информации, в связи с достаточно теплой погодой уже сегодня начал работу асфальтный завод.Как можно убедиться воочию, в 15 часов первый свежий асфальт на отфрезерованном в конце прошлой осени участке этой улицы уже положено.

Предыдущий капитальный ремонт улицы Ивана Мазепы делался 15 лет назад.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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