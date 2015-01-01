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Полиция Черниговщины продолжает борьбу с незаконным оружием
- Сегодня, 17:31
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В ходе оперативно-профилактической операции «Оружие и взрывчатка» полиция изъяла из незаконного оборота обрез ружья и патроны.
Во время проведения отработки «Оружие и взрывчатка» полицейские Борзнянского отделения полиции выявили факт незаконного хранения боеприпасов. В хозяйстве жителя одного из сел было обнаружено и изъято 8 патронов калибра 5.45 мм и 21 патрона калибра 5.6мм.
В Семеновском районе гражданин незаконно хранил у себя дома обрез гладкоствольного охотничьего ружья 20 калибра.
пИнформация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Во время проведения отработки «Оружие и взрывчатка» полицейские Борзнянского отделения полиции выявили факт незаконного хранения боеприпасов. В хозяйстве жителя одного из сел было обнаружено и изъято 8 патронов калибра 5.45 мм и 21 патрона калибра 5.6мм.
В Семеновском районе гражданин незаконно хранил у себя дома обрез гладкоствольного охотничьего ружья 20 калибра.
пИнформация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Источник: 0462.ua
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