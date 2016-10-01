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Черниговские патрульные помогли пожарным эвакуировать жителей из многоэтажки
- Сегодня, 18:01
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Сегодня, 15 марта, в половине пятого утра на линию «102» позвонил житель многоэтажного дома на ул. Рокоссовского и сообщил, что чувствует сильный запах дыма. Источник возгорания, вероятно, на третьем этаже. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции.
Прибыв на место, патрульные прихватили с собой автомобильный огнетушитель и поспешили к подъезду. Когда они смогли попасть внутрь, подъезд был полностью заполнен густым едким дымом.
Подперев входную дверь, чтобы дать возможность циркулировать воздуху, полицейские начали осторожно подниматься на третий этаж.
Открытого огня правоохранители не обнаружили, поэтому они открыли окна на лестнице между этажами.
Совместно с командой спасателей, которые также прибыли на вызов, патрульные эвакуировали жителей квартир и оказали им необходимую помощь.
Вероятной причиной возгорания могла стать емкость с горючей смесью, оставленная у входной двери одной из квартир на третьем этаже. От огня обгорели двери двух квартир и оплавилась электрическая проводка, проходит этажом.На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
В полиции Чернигова зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.
Прибыв на место, патрульные прихватили с собой автомобильный огнетушитель и поспешили к подъезду. Когда они смогли попасть внутрь, подъезд был полностью заполнен густым едким дымом.
Подперев входную дверь, чтобы дать возможность циркулировать воздуху, полицейские начали осторожно подниматься на третий этаж.
Открытого огня правоохранители не обнаружили, поэтому они открыли окна на лестнице между этажами.
Совместно с командой спасателей, которые также прибыли на вызов, патрульные эвакуировали жителей квартир и оказали им необходимую помощь.
Вероятной причиной возгорания могла стать емкость с горючей смесью, оставленная у входной двери одной из квартир на третьем этаже. От огня обгорели двери двух квартир и оплавилась электрическая проводка, проходит этажом.На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
В полиции Чернигова зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.
Источник: 0462.ua
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