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Электронные билеты в Чернигове начнут внедрять летом
- Сегодня, 18:23
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Как сообщил заместитель мера Александр Ломако, черниговским властям наконец удалось найти подходящую компанию для внедрения системы автоматизированной оплаты проезда (АСОП) в городском общественном транспорте. Официального соглашения пока нет, но если все пройдет гладко, над проектом начнут работать уже с конца лета.
По словам Александра Анатольевича, буквально вчера (14 марта) состоялись переговоры с киевской компанией «Гексакон-Украина», которая уже представляла черниговскому горсовету свою разработку несколько недель назад, и реализовала подобные проекты в Тернополе и Житомире, а на данный момент запускает еще в Хмельницком и Запорожье.
Их предложение делиться на два этапа, что, считает заммэра, поможет населению подготовиться к переменам.
На первом кондукторов оснастят мини кассовыми аппаратами, сродни терминалам для безналичного расчета в магазинах и кафе, с этим производитель обещает справиться за три месяца. Таким образом, какое-то время в салонах общественного транспорта будет возможность рассчитывать и наличными, и банковской картой, но деньги уже будут четко фиксироваться в системе, что решает проблему коррупции.
Второй этап – внедрение системы автоматизированной оплаты проезда, так называемого е-билета, стартует не ранее чем через год.
Так как речь идет о крупных суммах, более полумиллиона евро (один валидатор, а их в троллейбус нужно хотя бы три, стоит от 1,3–1,7 тыс. евро), городская власть искала компанию, которая была бы готова инвестировать, получив взамен процент от выручки. Изначально киевляне вкладывать инвестиции не собирались, однако, говорит Александр Ломако, после переговоров об это задумались.
На первое время процент бот-оплаты будет не высок, однако после запуска АСОП город им обещает до 7 % от заработка ЧТУ. По предварительным данным, вложенные средства окупятся производителю в течении 5–7 лет.
– Я не хочу ничего обещать и забегать наперед. В апреле мы с начальников троллейбусного управления Дмитрием Лавренюком поедем в Житомир, чтобы ознакомиться с работой системы, установленной «Гексакон-Украина». Если нам удастся договориться, я думаю, до конца лета мы закончим с первым этапом в троллейбусах, – пояснил Александр Анатольевич.
От корейского предложения черниговские власти решили отказаться, главная причина – отсутствие возможности вживую ознакомиться с работой системы, т.к. на ближнем зарубежье подобных проектов корейцы не реализовали.
Напомним, меморандум о сотрудничестве еще в сентября, однако исполком соглашение так и не ратифицировал.
По словам Александра Анатольевича, буквально вчера (14 марта) состоялись переговоры с киевской компанией «Гексакон-Украина», которая уже представляла черниговскому горсовету свою разработку несколько недель назад, и реализовала подобные проекты в Тернополе и Житомире, а на данный момент запускает еще в Хмельницком и Запорожье.
Их предложение делиться на два этапа, что, считает заммэра, поможет населению подготовиться к переменам.
На первом кондукторов оснастят мини кассовыми аппаратами, сродни терминалам для безналичного расчета в магазинах и кафе, с этим производитель обещает справиться за три месяца. Таким образом, какое-то время в салонах общественного транспорта будет возможность рассчитывать и наличными, и банковской картой, но деньги уже будут четко фиксироваться в системе, что решает проблему коррупции.
Второй этап – внедрение системы автоматизированной оплаты проезда, так называемого е-билета, стартует не ранее чем через год.
Так как речь идет о крупных суммах, более полумиллиона евро (один валидатор, а их в троллейбус нужно хотя бы три, стоит от 1,3–1,7 тыс. евро), городская власть искала компанию, которая была бы готова инвестировать, получив взамен процент от выручки. Изначально киевляне вкладывать инвестиции не собирались, однако, говорит Александр Ломако, после переговоров об это задумались.
На первое время процент бот-оплаты будет не высок, однако после запуска АСОП город им обещает до 7 % от заработка ЧТУ. По предварительным данным, вложенные средства окупятся производителю в течении 5–7 лет.
– Я не хочу ничего обещать и забегать наперед. В апреле мы с начальников троллейбусного управления Дмитрием Лавренюком поедем в Житомир, чтобы ознакомиться с работой системы, установленной «Гексакон-Украина». Если нам удастся договориться, я думаю, до конца лета мы закончим с первым этапом в троллейбусах, – пояснил Александр Анатольевич.
От корейского предложения черниговские власти решили отказаться, главная причина – отсутствие возможности вживую ознакомиться с работой системы, т.к. на ближнем зарубежье подобных проектов корейцы не реализовали.
Напомним, меморандум о сотрудничестве еще в сентября, однако исполком соглашение так и не ратифицировал.
Источник: 0462.ua
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