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Черниговские электросети отключили свет в офисе «Облтеплокоммунэнерго». За миллионные долги
- Сегодня, 11:01
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Вчера электрики, как и обещали, отключили от электроснабжения за долги центральный офис «Облтеплокоммунэнерго».
Долг предприятия за электроэнергию составляет 18 млн. грн.
Председатель правления «Облтеплокомуненерго» Виктор Геращенко сетует, что такие долги появились потому, что «тариф на электроэнергию меняется почти каждый месяц, в сторону увеличения. А корректировка тарифа для «Теплокоммунэнерго» происходит только раз в год».
В этом месяце «Облтеплокомуненерго» планирует оплатить за электроэнергию 8-10 миллионов. Это текущий платеж плюс оплата части задолженности.
Долг предприятия за электроэнергию составляет 18 млн. грн.
Председатель правления «Облтеплокомуненерго» Виктор Геращенко сетует, что такие долги появились потому, что «тариф на электроэнергию меняется почти каждый месяц, в сторону увеличения. А корректировка тарифа для «Теплокоммунэнерго» происходит только раз в год».
В этом месяце «Облтеплокомуненерго» планирует оплатить за электроэнергию 8-10 миллионов. Это текущий платеж плюс оплата части задолженности.
Источник: 0462.ua
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