﻿﻿ Черниговские электросети отключили свет в офисе «Облтеплокоммунэнерго». За миллионные долги » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговские электросети отключили свет в офисе «Облтеплокоммунэнерго». За миллионные долги
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговские электросети отключили свет в офисе «Облтеплокоммунэнерго». За миллионные долги

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:01
  • Просмотров: 19
Черниговские электросети отключили свет в офисе «Облтеплокоммунэнерго». За миллионные долгиВчера электрики, как и обещали, отключили от электроснабжения за долги центральный офис «Облтеплокоммунэнерго».

Долг предприятия за электроэнергию составляет 18 млн. грн.

Председатель правления «Облтеплокомуненерго» Виктор Геращенко сетует, что такие долги появились потому, что «тариф на электроэнергию меняется почти каждый месяц, в сторону увеличения. А корректировка тарифа для «Теплокоммунэнерго» происходит только раз в год».

В этом месяце «Облтеплокомуненерго» планирует оплатить за электроэнергию 8-10 миллионов. Это текущий платеж плюс оплата части задолженности.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговщина задолжала за газ и электроэнергию более 300 миллионов

На Черниговщине задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 328,6 миллиона гривен. Не

Черниговщина задолжала за газ и электроэнергию более 300 миллионов

На Черниговщине задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 328,6 миллиона гривен. Не

Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка газа (видео)

«Облтеплокоммунэнерго» испытывает проблемы с лимитами газа. Как сообщает «Сівер-центр», виной тому

Горячую воду черниговцам обещают вернуть в ближайшие дни

«Облтеплокоммунэнерго» рассчитывает в ближайшие дни решить проблему поставок горячей воды в

Сто дней в должности главы «Черниговоблэнерго» отработал луганчанин Владими ...

Говорит, с первых дней работы на Черниговщине пытался улучшить работу предприятия. На

Горячая вода летом в Чернигове под вопросом

На брифинге, посвященном подведению итогов отопительного сезона, Вячеслав Сальников, и.о.
﻿
Видео
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети