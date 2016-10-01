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В Певцах впервые в Чернигове заасфальтируют улицу по программе 80/20

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:32
  • Просмотров: 23
В Певцах впервые в Чернигове заасфальтируют улицу по программе 80/20
Улица Рывкина в микрорайоне Певцы станет первой в городе, которая проведет асфальтирование общим средства бюджета и жителей по «Программе развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016-2020 годы». Соответствующее решение по заявлению жителей улицы принято на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета.

Общая стоимость запланированных работ – 820 тыс грн. Будут сделаны капитальный ремонт дороги, устройство съездов и пешеходной дорожки.

«Программа развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016-2020 годы» была утверждена депутатами 27 октября 2016 на 12 сессии 7 созыва. Главной целью разработки программы было привлечение жителей частного сектора к улучшению благосостояния и улучшение условий их проживания путем объединения усилий Черниговского городского совета и его исполнительных органов с органами самоорганизации населения (ОСН) города.

Выделение средств из городского бюджета на выполнение работ по благоустройству территорий проводится на условиях софинансирования. А именно: 80% от общей стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией – средства городского бюджета, 20% – собственные и привлеченные средства ОСН в частном секторе.

Программой предусмотрено, что жители частного сектора, которые согласятся на участие в этой программе на условиях софинансирования, смогут сделать капитальный ремонт и строительство дорог, проездов, сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения, водоотведения дождевых и талых вод.

Для участия в Программе необходимо изготовить проектно-сметную документацию и в установленном порядке провести ее экспертизу. А потом предоставить управление ЖКХ горсовета заявку на участие в Программе с подписью руководителя ОСН, проектно-сметную документацию, оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации ОСН или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
- Положение о ОСН;
- Решение общего собрания ОСН об участии в Программе;
- Документы, удостоверяющие личность и полномочия руководителя ОСН (решение учредительного собрания о создании органов управления и избрании руководителя) или иного представителя (решение общего собрания, доверенность на представление интересов).

Работы по капитальному ремонту инфраструктуры города, а именно дорог, проездов, сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения также проводится и по полному финансированием городского бюджета. Перечень и очередность объектов жилищно-коммунального хозяйства по капитальному ремонту за бюджетные средства определяется с учетом потребностей города и утверждается депутатской комиссией. По программе 80/20 для частного сектора необходимые работы (их виды и объем) определяются самими жителями и проводятся сразу, вне очереди.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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