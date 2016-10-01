4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Певцах впервые в Чернигове заасфальтируют улицу по программе 80/20
Улица Рывкина в микрорайоне Певцы станет первой в городе, которая проведет асфальтирование общим средства бюджета и жителей по «Программе развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016-2020 годы». Соответствующее решение по заявлению жителей улицы принято на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета.
Общая стоимость запланированных работ – 820 тыс грн. Будут сделаны капитальный ремонт дороги, устройство съездов и пешеходной дорожки.
«Программа развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016-2020 годы» была утверждена депутатами 27 октября 2016 на 12 сессии 7 созыва. Главной целью разработки программы было привлечение жителей частного сектора к улучшению благосостояния и улучшение условий их проживания путем объединения усилий Черниговского городского совета и его исполнительных органов с органами самоорганизации населения (ОСН) города.
Выделение средств из городского бюджета на выполнение работ по благоустройству территорий проводится на условиях софинансирования. А именно: 80% от общей стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией – средства городского бюджета, 20% – собственные и привлеченные средства ОСН в частном секторе.
Программой предусмотрено, что жители частного сектора, которые согласятся на участие в этой программе на условиях софинансирования, смогут сделать капитальный ремонт и строительство дорог, проездов, сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения, водоотведения дождевых и талых вод.
Для участия в Программе необходимо изготовить проектно-сметную документацию и в установленном порядке провести ее экспертизу. А потом предоставить управление ЖКХ горсовета заявку на участие в Программе с подписью руководителя ОСН, проектно-сметную документацию, оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
- Свидетельство о государственной регистрации ОСН или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
- Положение о ОСН;
- Решение общего собрания ОСН об участии в Программе;
- Документы, удостоверяющие личность и полномочия руководителя ОСН (решение учредительного собрания о создании органов управления и избрании руководителя) или иного представителя (решение общего собрания, доверенность на представление интересов).
Работы по капитальному ремонту инфраструктуры города, а именно дорог, проездов, сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения также проводится и по полному финансированием городского бюджета. Перечень и очередность объектов жилищно-коммунального хозяйства по капитальному ремонту за бюджетные средства определяется с учетом потребностей города и утверждается депутатской комиссией. По программе 80/20 для частного сектора необходимые работы (их виды и объем) определяются самими жителями и проводятся сразу, вне очереди.
В Певцах впервые в Чернигове заасфальтируют улицу по программе 80/20
- Сегодня, 11:32
- Просмотров: 23
Улица Рывкина в микрорайоне Певцы станет первой в городе, которая проведет асфальтирование общим средства бюджета и жителей по «Программе развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016-2020 годы». Соответствующее решение по заявлению жителей улицы принято на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета.
Общая стоимость запланированных работ – 820 тыс грн. Будут сделаны капитальный ремонт дороги, устройство съездов и пешеходной дорожки.
«Программа развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016-2020 годы» была утверждена депутатами 27 октября 2016 на 12 сессии 7 созыва. Главной целью разработки программы было привлечение жителей частного сектора к улучшению благосостояния и улучшение условий их проживания путем объединения усилий Черниговского городского совета и его исполнительных органов с органами самоорганизации населения (ОСН) города.
Выделение средств из городского бюджета на выполнение работ по благоустройству территорий проводится на условиях софинансирования. А именно: 80% от общей стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией – средства городского бюджета, 20% – собственные и привлеченные средства ОСН в частном секторе.
Программой предусмотрено, что жители частного сектора, которые согласятся на участие в этой программе на условиях софинансирования, смогут сделать капитальный ремонт и строительство дорог, проездов, сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения, водоотведения дождевых и талых вод.
Для участия в Программе необходимо изготовить проектно-сметную документацию и в установленном порядке провести ее экспертизу. А потом предоставить управление ЖКХ горсовета заявку на участие в Программе с подписью руководителя ОСН, проектно-сметную документацию, оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
- Свидетельство о государственной регистрации ОСН или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
- Положение о ОСН;
- Решение общего собрания ОСН об участии в Программе;
- Документы, удостоверяющие личность и полномочия руководителя ОСН (решение учредительного собрания о создании органов управления и избрании руководителя) или иного представителя (решение общего собрания, доверенность на представление интересов).
Работы по капитальному ремонту инфраструктуры города, а именно дорог, проездов, сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения также проводится и по полному финансированием городского бюджета. Перечень и очередность объектов жилищно-коммунального хозяйства по капитальному ремонту за бюджетные средства определяется с учетом потребностей города и утверждается депутатской комиссией. По программе 80/20 для частного сектора необходимые работы (их виды и объем) определяются самими жителями и проводятся сразу, вне очереди.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове еще 2 дома переданы на баланс ОСМД
Сегодня на своем заседании исполнительный комитет городского совета разрешил коммунальному
Черниговские депутаты поделили 300 "лишних" миллионов
Депутаты черниговского горсовета приняли за основу и в целом без дебатов и обсуждений проект
У Чернигова – 300 «лишних» миллионов. На что потратим?
По результатам выполнения городского бюджета. Чернигова за 2016 год в казне образовался свободный
Что в Чернигове планируется сделать дополнительного в 2017 году?
По результатам выполнения городского бюджета. Чернигова за 2016 на конец прошлого года учитывается
Программа 20/80 для частного сектора города Чернигова утверждена бюджетов в ...
27 октября депутаты Черниговского городского совета утвердили Программу развития
Отныне городской бюджет будет софинансировать капитальные ремонты только до ...
Сегодня исполнительный комитет городского совета установил ограничения на проведение
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Добавить комментарий!