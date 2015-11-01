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У черниговской «Просвіти» хотят отнять помещение

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:05
  • Просмотров: 18
У черниговской «Просвіти» хотят отнять помещение
Общественные организации, которые сейчас арендуют помещения по ул. Хлебопекарская, 10 поставлены перед фактом: им нужно освободить здание, пишет «Час Чернігівський» со ссылкой на председателя областного общества «Просвіта» Александра Шевченко.

Он рассказал, что общество получило письмо от Фонда коммунального имущества о требовании освободить помещение. Мотивация – окончание действия договора аренды.
По словам Александра Шевченко срок аренды действительно закончился 31 декабря прошлого года, но за две недели до этого – 19 декабря – было направлено письмо о ее продлении.

Ответ пришел только 18 января 2017 года. В нем сообщалось, что ситуация будет рассмотрена после уплаты стоимости аренды.

- Оплатили, надіслали звернення повторно. Відповіді до сьогодні немає, - заявил Александр Шевченко.

Он также рассказал, что ему было обещано вынести вопрос о продлении аренды сначала на февральскую сессию областной рады, затем – на мартовскую. Но в обоих случаях в повестку дня вопрос не попал.

- Товариство Просвіта орендує це й будинок більше 20 років. Справно сплачує комунальні та орендні платежі. Доглядає за будинком у межах законодавства й без залучення коштів місцевої громади чи держави, - напомнил Александр Шевченко.

По его словам сегодня в здании действует пресс-клуб, книжный магазин, художественная галерея, телестудия, редакция газеты «Сіверщина», волонтерский_центр, отделение территориальной обороны, Школа журналистики...шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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