﻿﻿ Жительница Чернигова пыталась продать девушку из Тернополя в сексуальное рабство » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Жительница Чернигова пыталась продать девушку из Тернополя в сексуальное рабство
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Жительница Чернигова пыталась продать девушку из Тернополя в сексуальное рабство

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:33
  • Просмотров: 24
Жительница Чернигова пыталась продать девушку из Тернополя в сексуальное рабствоУголовное производство по части первой статьи 149 УК тернопольская полиция начала в отношении 43-летней жительницы Чернигова, которая попыталась продать человека.

Как выяснили полицейские, сводница и ее жертва между собой ранее знакомы не были. Свела их подруга тернополянки, которая знала, что та ищет работу.

Предлагаемый заработок в Польше заинтересовал девушку, которая начала оформлять загранпаспорт, но в процессе оформления засомневалась, осознала какую именно работу должна будет выполнять, и обратилась в полицию.

Оперативники отдела по борьбе с торговлей людьми и следователи задокументировали факт преступления, собрали доказательств и выдвинули злоумышленнице подозрение по части первой статьи 149 ККУ – вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшей.

Полицейские также устанавливают других лиц, которых жительница Чернигова могла вербовать в сексуальное рабство, сообщают в полиции.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Оружие жители Черниговщины находят на улице

Операция «Оружие и взрывчатка», которая реализуется правоохранителями в Черниговской области, дает

За продажу девушек в бордели Китая черниговцу грозит до 12 лет тюрьмы

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с

В Чернигове полиция разыскала и вернула родителям 13-летнюю девочку

Как уже сообщалось, полиция начала поиски несовершеннолетней жительницы села Старый Белоус,

Полиция задержала жителя Славутича по подозрению в изнасиловании

Оперативники Черниговского районного отделения полиции «по горячим следам» задержали ранее

Полиция поймала насильника, который надругался над несовершеннолетней пасса ...

Оперативники Черниговского районного отделения полиции «по горячим следам» задержали ранее

В Чернигове воровка бесплатно приоделась в модных магазинах

Работники уголовного розыска горотдела внутренних дел задержали женщину, которая из разных
﻿
Видео
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети