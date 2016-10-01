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Жительница Чернигова пыталась продать девушку из Тернополя в сексуальное рабство
- Сегодня, 12:33
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Уголовное производство по части первой статьи 149 УК тернопольская полиция начала в отношении 43-летней жительницы Чернигова, которая попыталась продать человека.
Как выяснили полицейские, сводница и ее жертва между собой ранее знакомы не были. Свела их подруга тернополянки, которая знала, что та ищет работу.
Предлагаемый заработок в Польше заинтересовал девушку, которая начала оформлять загранпаспорт, но в процессе оформления засомневалась, осознала какую именно работу должна будет выполнять, и обратилась в полицию.
Оперативники отдела по борьбе с торговлей людьми и следователи задокументировали факт преступления, собрали доказательств и выдвинули злоумышленнице подозрение по части первой статьи 149 ККУ – вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшей.
Полицейские также устанавливают других лиц, которых жительница Чернигова могла вербовать в сексуальное рабство, сообщают в полиции.
Как выяснили полицейские, сводница и ее жертва между собой ранее знакомы не были. Свела их подруга тернополянки, которая знала, что та ищет работу.
Предлагаемый заработок в Польше заинтересовал девушку, которая начала оформлять загранпаспорт, но в процессе оформления засомневалась, осознала какую именно работу должна будет выполнять, и обратилась в полицию.
Оперативники отдела по борьбе с торговлей людьми и следователи задокументировали факт преступления, собрали доказательств и выдвинули злоумышленнице подозрение по части первой статьи 149 ККУ – вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшей.
Полицейские также устанавливают других лиц, которых жительница Чернигова могла вербовать в сексуальное рабство, сообщают в полиции.
Источник: 0462.ua
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