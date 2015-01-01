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Черниговский театр примет участие в фестивале в Польше

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:12
  • Просмотров: 20
Черниговский театр примет участие в фестивале в Польше
Черниговский драмтеатр отправляется в Польшу на международный фестиваль украинского театра в Кракове «Восток - Запад», сообщает департамент культуры облгосадминистрации.

Международный фестиваль «Восток - Запад» основан в 2014 году Фондом зрелищ и шоу-программ и Центром молодежи имени Х. Йордана в Кракове (Польша).

Его цель – поддержка и популяризация украинского театра, представление лучших образцов современного украинского театрального искусства в Польше.

Фестиваль проводится среди профессиональных театров и любительских студенческих, детских и молодежных театральных коллективов, представляющих украинский театр.

В этом году с 2 по 9 апреля будет проходить IV Фестиваль украинского театра в Кракове. К участию в нем приглашен и Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Т. Г. Шевченко.

Черниговцы будут представлять на Краковском фестивале «Комедию ошибок» Шекспира в постановке художественного руководителя – главного режиссера театра, заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова.

Этот спектакль был показан на сценах многих украинских театров и был отмечен среди лучших на фестивале «Золотые аплодисменты Буковины -2015». А на XVIII международном театральном фестивале «Мельпомена Таврии» (Херсон, 2016) получил гран-при.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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