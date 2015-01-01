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Уникальная выставка документов 100-летней давности открылась в Чернигове
- Сегодня, 13:42
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Оригиналы документов времен Украинской революции 1917 года можно увидеть в государственном архиве Черниговской области.
Фотодокументальная выставка, посвященная 100-летию начала украинской революции и создания Центральной Рады, открылась накануне в здании областного архива.
На стендах размещено более 50 документов и 10 фотографий, которые воспроизводят наиболее значимые события Украинской революции марта 1917.
По словам директора Государственного архива области Раисы Воробей, в фондах учреждения хранятся редкие документы.
В частности, на выставке экспонируются оригиналы писем за подписью Михаила Грушевского, Владимира Винниченко, Вадима Модзалевского, документ «Заклик ради Товариства українських поступовців» и другие ценные материалы.
Фотодокументальная выставка, посвященная 100-летию начала украинской революции и создания Центральной Рады, открылась накануне в здании областного архива.
На стендах размещено более 50 документов и 10 фотографий, которые воспроизводят наиболее значимые события Украинской революции марта 1917.
По словам директора Государственного архива области Раисы Воробей, в фондах учреждения хранятся редкие документы.
В частности, на выставке экспонируются оригиналы писем за подписью Михаила Грушевского, Владимира Винниченко, Вадима Модзалевского, документ «Заклик ради Товариства українських поступовців» и другие ценные материалы.
Источник: 0462.ua
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