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Уникальная выставка документов 100-летней давности открылась в Чернигове

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:42
  • Просмотров: 19
Уникальная выставка документов 100-летней давности открылась в ЧерниговеОригиналы документов времен Украинской революции 1917 года можно увидеть в государственном архиве Черниговской области.

Фотодокументальная выставка, посвященная 100-летию начала украинской революции и создания Центральной Рады, открылась накануне в здании областного архива.

На стендах размещено более 50 документов и 10 фотографий, которые воспроизводят наиболее значимые события Украинской революции марта 1917.

По словам директора Государственного архива области Раисы Воробей, в фондах учреждения хранятся редкие документы.

В частности, на выставке экспонируются оригиналы писем за подписью Михаила Грушевского, Владимира Винниченко, Вадима Модзалевского, документ «Заклик ради Товариства українських поступовців» и другие ценные материалы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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