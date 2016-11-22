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Плательщики транспортного налога имеют право письменно обратиться к контролирующему органу для проведения сверки данных
- Сегодня, 14:18
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Согласно п 267.6.10 п. 267.6 ст. 267 разд. ХИИ Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755 - VI с изменениями и дополнениями (далее - НКУ) физические лица - плательщики транспортного налога имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту своей регистрации для проведения сверки данных по:
а) объектов налогообложения, находящихся в собственности налогоплательщика;
б) размера ставки налога;
в) начисленной суммы налога.
В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов (в частности документов, подтверждающих право собственности на объект налогообложения, переход права собственности на объект налогообложения), контролирующий орган по месту регистрации налогоплательщика проводит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение. Предварительное налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).
Физические лица - нерезиденты в порядке, определенном п. 267.6 НКУ, обращаются
за проведением сверки данных в контролирующие органы по месту регистрации объектов
налогообложения.
С этим и другими разъяснениями можно ознакомиться в Общедоступном
информационно-справочном ресурсе ДФС Украины (данное разъяснение в категории
111.05).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
а) объектов налогообложения, находящихся в собственности налогоплательщика;
б) размера ставки налога;
в) начисленной суммы налога.
В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов (в частности документов, подтверждающих право собственности на объект налогообложения, переход права собственности на объект налогообложения), контролирующий орган по месту регистрации налогоплательщика проводит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение. Предварительное налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).
Физические лица - нерезиденты в порядке, определенном п. 267.6 НКУ, обращаются
за проведением сверки данных в контролирующие органы по месту регистрации объектов
налогообложения.
С этим и другими разъяснениями можно ознакомиться в Общедоступном
информационно-справочном ресурсе ДФС Украины (данное разъяснение в категории
111.05).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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