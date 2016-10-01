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О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
- Сегодня, 14:55
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В течение января-февраля 2017 года до органов ДФС Черниговской области от граждан поступило 31 индивидуальное письменное обращение, 1 коллективное от трех граждан и 2 анонимных обращения.
По результатам рассмотрения: даны разъяснения на 27 обращений, решено
положительно - 1, не подлежали рассмотрению (анонимные) - 2, на стадии рассмотрения находится
4 обращения.
По признаку поступления все обращения - первичные. повторных и
неоднократных обращений не поступало.
В 33 обращениях поднимались вопросы контрольно-проверочной работы,
налогов и сборов, 1 обращение - касалось деятельности центральных органов
исполнительной власти.
Для обеспечения реализации конституционного права на обращение
руководством фискальной службы области проведено 10 личных приемов
граждан. На личные приемы обратилось 5 предпринимателей, 4 - пенсионеры, 1
безработный.
Во время личных приемов поднимались вопросы платы за землю,
единого налога, единого социального взноса, отказа в получении
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уклонение от уплаты
налогов.
Всем заявителям предоставлены своевременные и квалифицированные ответы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
По результатам рассмотрения: даны разъяснения на 27 обращений, решено
положительно - 1, не подлежали рассмотрению (анонимные) - 2, на стадии рассмотрения находится
4 обращения.
По признаку поступления все обращения - первичные. повторных и
неоднократных обращений не поступало.
В 33 обращениях поднимались вопросы контрольно-проверочной работы,
налогов и сборов, 1 обращение - касалось деятельности центральных органов
исполнительной власти.
Для обеспечения реализации конституционного права на обращение
руководством фискальной службы области проведено 10 личных приемов
граждан. На личные приемы обратилось 5 предпринимателей, 4 - пенсионеры, 1
безработный.
Во время личных приемов поднимались вопросы платы за землю,
единого налога, единого социального взноса, отказа в получении
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уклонение от уплаты
налогов.
Всем заявителям предоставлены своевременные и квалифицированные ответы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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