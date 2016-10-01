﻿﻿ О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:55
  • Просмотров: 19
О рассмотрении обращений граждан фискальной службой областиВ течение января-февраля 2017 года до органов ДФС Черниговской области от граждан поступило 31 индивидуальное письменное обращение, 1 коллективное от трех граждан и 2 анонимных обращения.

По результатам рассмотрения: даны разъяснения на 27 обращений, решено

положительно - 1, не подлежали рассмотрению (анонимные) - 2, на стадии рассмотрения находится

4 обращения.

По признаку поступления все обращения - первичные. повторных и

неоднократных обращений не поступало.

В 33 обращениях поднимались вопросы контрольно-проверочной работы,

налогов и сборов, 1 обращение - касалось деятельности центральных органов

исполнительной власти.

Для обеспечения реализации конституционного права на обращение

руководством фискальной службы области проведено 10 личных приемов

граждан. На личные приемы обратилось 5 предпринимателей, 4 - пенсионеры, 1

безработный.

Во время личных приемов поднимались вопросы платы за землю,

единого налога, единого социального взноса, отказа в получении

регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уклонение от уплаты

налогов.

Всем заявителям предоставлены своевременные и квалифицированные ответы.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Налогоплательщики в феврале заплатили более 558 000 000 гривен до бюджетов ...

В бюджеты всех уровней Черниговской области в феврале 2017 плательщиками уплачено 558 100 000.

Налогоплательщики уплатили 510 млн. гривен в бюджеты Черниговской области

Бюджеты всех уровней Черниговской области в январе 2017 пополнились на 510 млн. Гривен за счет

Результаты рассмотрения обращений граждан фискальной службой Черниговщины

В течение 2016 году до органов ДФС области от граждан поступило 205 индивидуальных письменных

Налоговая: Актуальные вопросы «горячей линии»

На вопрос, поступавшие в ходе проведения сеанса телефонной связи «горячая линия»

На Черниговщине поступления от уплаты единого взноса составили 1686.2 грив ...

Как сообщили в управлении налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Черниговской области, на

На Черниговщине при содействии фискальных органов официально оформлены труд ...

В Главном управлении ГФС в Черниговской области сообщили, что в течение января - мая текущего года
﻿
Видео
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети