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Граница за неделю в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:34
  • Просмотров: 9
Граница за неделю в пределах регионаВ течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность

государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и

надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.

За нарушение государственной границы задержан один человек.

С 6 по 12 марта 2017 года на Черниговщине, через государственную границу

Украина в установленном порядке пропущено 45,6 тыс. Человек и 11,1 тыс.

транспортных средств.

К административной ответственности привлечено 21 человек, на которых

наложено штрафов на сумму 4080 гривен. Через государственную границу не

пропущено 31 человек, из которых 9 незаконных мигрантов и 9 граждан России.

В течение выходных дней через государственную границу Украины в

установленном порядке пропущено 16,8 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных

средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых 4 незаконных

мигранта и 2 гражданина России.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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