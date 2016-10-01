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Граница за неделю в пределах региона
- Сегодня, 15:34
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В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
За нарушение государственной границы задержан один человек.
С 6 по 12 марта 2017 года на Черниговщине, через государственную границу
Украина в установленном порядке пропущено 45,6 тыс. Человек и 11,1 тыс.
транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 21 человек, на которых
наложено штрафов на сумму 4080 гривен. Через государственную границу не
пропущено 31 человек, из которых 9 незаконных мигрантов и 9 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в
установленном порядке пропущено 16,8 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных
средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых 4 незаконных
мигранта и 2 гражданина России.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
За нарушение государственной границы задержан один человек.
С 6 по 12 марта 2017 года на Черниговщине, через государственную границу
Украина в установленном порядке пропущено 45,6 тыс. Человек и 11,1 тыс.
транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 21 человек, на которых
наложено штрафов на сумму 4080 гривен. Через государственную границу не
пропущено 31 человек, из которых 9 незаконных мигрантов и 9 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в
установленном порядке пропущено 16,8 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных
средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых 4 незаконных
мигранта и 2 гражданина России.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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