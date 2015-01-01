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В течение первых двух месяцев года Черниговская таможня ДФС констатирует увеличение таможенных оформлений
- Сегодня, 15:27
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В Черниговской таможни ДФС сообщили, что в течение января-февраля через таможенную границу пропущено 406 000 тонн грузов. Сотрудниками таможни оформлено 8288 таможенных деклараций, из них 4323 - в режиме импорта (52 проц.) И 2125 - в режиме экспорта (26 проц.). По сравнению с соответствующим периодом 2016 количество оформленных деклараций увеличилось на 20 процентов.
Больше всего импортировали удобрения, тракторы, табак, ацетатный жгут для
производства ацетатных фильтров, фильтропаличкы. Среди товаров, оформляли
на экспорт, преобладали обои, заготовки верха обуви, молоко
сгущенное, сигареты с фильтром из табака, мебель металлическая и масло подсолнечное.
Общий внешнеторговый баланс экспортно-импортных операций в
зоне деятельности Черниговской таможни ДФС (по фактурной стоимости товаров) с
начала года составляет 5,6 млрд. грн., из них экспорт - более 1 млрд. грн. и импорт -
4500000000. Гривен. По стоимостным показателям это на 46 проц. и по весовым на 20
проц. больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Больше всего импортировали удобрения, тракторы, табак, ацетатный жгут для
производства ацетатных фильтров, фильтропаличкы. Среди товаров, оформляли
на экспорт, преобладали обои, заготовки верха обуви, молоко
сгущенное, сигареты с фильтром из табака, мебель металлическая и масло подсолнечное.
Общий внешнеторговый баланс экспортно-импортных операций в
зоне деятельности Черниговской таможни ДФС (по фактурной стоимости товаров) с
начала года составляет 5,6 млрд. грн., из них экспорт - более 1 млрд. грн. и импорт -
4500000000. Гривен. По стоимостным показателям это на 46 проц. и по весовым на 20
проц. больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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