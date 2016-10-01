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Аудиторы ДФС в области выявили факт неуплаты земельного налога черниговским предприятием на сумму 5.6 млн. гривен
- Вчера, 16:03
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В ходе документальной проверки специалисты управления аудита выявили факты приобретение объектов недвижимости предприятием, в отношении которого проводилась проверка. Установлено, что владельцы предприятия, оформив должным образом документы на объекты недвижимости, не зарегистрировали право собственности (или право пользования) на земельные участки, на которых расположены приобретаемые здания.
Таким образом данное предприятие избегало налоговых обязательств по уплате земельного налога.
В Главном управлении ДФС в области сообщили, что по результатам
проверки данному предприятию было доначислено к уплате земельного налога
на сумму 5600000. гривен еще в июле прошлого года.
Правомерность данного решения фискального органа подтверждена
Черниговским окружным административным и Киевским апелляционным
административным судами. В марте предприятие уплатило в бюджет
доначисленные суммы в полном объеме, а затем, бюджет Чернигова получил
дополнительно 5600000. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Таким образом данное предприятие избегало налоговых обязательств по уплате земельного налога.
В Главном управлении ДФС в области сообщили, что по результатам
проверки данному предприятию было доначислено к уплате земельного налога
на сумму 5600000. гривен еще в июле прошлого года.
Правомерность данного решения фискального органа подтверждена
Черниговским окружным административным и Киевским апелляционным
административным судами. В марте предприятие уплатило в бюджет
доначисленные суммы в полном объеме, а затем, бюджет Чернигова получил
дополнительно 5600000. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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