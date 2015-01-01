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На Днепре снова поймали браконьеров

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:34
  • Просмотров: 42
На Днепре снова поймали браконьеровВчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» на одном из заливов р. Днепр возле с. Прохоров задержал двух граждан Украины в возрасте 61 и 60 лет, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием, а именно жаберных сеткой.

В ходе осмотра места происшествия в

браконьеров изъято запрещено

орудия лова, резиновую лодку и 145

выловленных незаконным образом рыб.

Сумма причиненного государству ущерба составляет

около 24 тысяч гривен.

В действиях задержанных граждан

усматриваются признаки преступления, предусмотренного

статьей 249 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным,

звериным или другим водным добывающим промыслом », о чем сообщено

сотрудников Черниговского отдела Национальной полиции Украины.

Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за выход на воду

вне установленного пункта базирования маломерных плавсредств, на обоих

правонарушителей составлены протоколы о привлечении к административной

ответственности по статье 202 Кодекса Украины об административных

правонарушения.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

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Источник: 4ernigiv.info

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