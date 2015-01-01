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На Днепре снова поймали браконьеров
- Вчера, 16:34
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Вчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» на одном из заливов р. Днепр возле с. Прохоров задержал двух граждан Украины в возрасте 61 и 60 лет, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием, а именно жаберных сеткой.
В ходе осмотра места происшествия в
браконьеров изъято запрещено
орудия лова, резиновую лодку и 145
выловленных незаконным образом рыб.
Сумма причиненного государству ущерба составляет
около 24 тысяч гривен.
В действиях задержанных граждан
усматриваются признаки преступления, предусмотренного
статьей 249 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным,
звериным или другим водным добывающим промыслом », о чем сообщено
сотрудников Черниговского отдела Национальной полиции Украины.
Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за выход на воду
вне установленного пункта базирования маломерных плавсредств, на обоих
правонарушителей составлены протоколы о привлечении к административной
ответственности по статье 202 Кодекса Украины об административных
правонарушения.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
В ходе осмотра места происшествия в
браконьеров изъято запрещено
орудия лова, резиновую лодку и 145
выловленных незаконным образом рыб.
Сумма причиненного государству ущерба составляет
около 24 тысяч гривен.
В действиях задержанных граждан
усматриваются признаки преступления, предусмотренного
статьей 249 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным,
звериным или другим водным добывающим промыслом », о чем сообщено
сотрудников Черниговского отдела Национальной полиции Украины.
Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за выход на воду
вне установленного пункта базирования маломерных плавсредств, на обоих
правонарушителей составлены протоколы о привлечении к административной
ответственности по статье 202 Кодекса Украины об административных
правонарушения.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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