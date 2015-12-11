4ернігів.інфо » Стрічка новин » На границе изъята партия очков
На границе изъята партия очков
- Вчера, 17:01
- Просмотров: 31
Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в ходе оформления на въезд в Украину рейсового автобуса Мерседес сообщением Москва - Черновцы, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в туалетном помещении обнаружены скрытые от декларирования продукции.
В 27 коробках находились очки разного
назначения производства известных брендов, а именно
Extra ballet eyewear, Ballet image eyewear, Lina latini
и Аrizona USA, общим количеством 533 штуки.
Весь незаконный товар у владельца, 30-
летнего гражданина Украины, изъято и будет
оценены сотрудниками таможни.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
В 27 коробках находились очки разного
назначения производства известных брендов, а именно
Extra ballet eyewear, Ballet image eyewear, Lina latini
и Аrizona USA, общим количеством 533 штуки.
Весь незаконный товар у владельца, 30-
летнего гражданина Украины, изъято и будет
оценены сотрудниками таможни.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
Контрабанда из туалета. В Чернигов везут солнцезащитные очки из России
В международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в ходе оформления на въезд в Украину
В украинке на границе изъято таблетки феназепама
Вчера, в международном железнодорожном пункте пропуска «Горностаевка» оформлялся на въезд в
Опять граница, и опять преступник ...
В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке
На границе продолжают проявлять наркоманов ...
Выходные дни для наркоманов НЕ задались, а причиной стали профессиональные действия пограничников
Урожайный день на наркоманов
Вчерашний день был для пограничников Черниговского отряда урожайным на наркоманов.
У водителя на границе изъяли 67 литров бренди
Вчера, в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», под
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Добавить комментарий!