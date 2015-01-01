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На границе нашли боеприпасы
- Вчера, 17:47
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Сегодня, пограничным нарядом отдела пограничной службы «Горный», в пограничной полосе вблизи с. Сеньковка Гродненского района, обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.
Рядом с полевой дорогой, пограничники заметили предметы, явно не вписывались в общую картину местности, а именно 3 металлических емкости с патронами калибра 7,62 мм и одну противопехотная граната.
опасный участок
изолирована от доступа
посторонних лиц и немедленно информированы сотрудники Национальной полиции и
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Рядом с полевой дорогой, пограничники заметили предметы, явно не вписывались в общую картину местности, а именно 3 металлических емкости с патронами калибра 7,62 мм и одну противопехотная граната.
опасный участок
изолирована от доступа
посторонних лиц и немедленно информированы сотрудники Национальной полиции и
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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