﻿﻿ На границе нашли боеприпасы » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На границе нашли боеприпасы
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На границе нашли боеприпасы

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:47
  • Просмотров: 33
На границе нашли боеприпасыСегодня, пограничным нарядом отдела пограничной службы «Горный», в пограничной полосе вблизи с. Сеньковка Гродненского района, обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

Рядом с полевой дорогой, пограничники заметили предметы, явно не вписывались в общую картину местности, а именно 3 металлических емкости с патронами калибра 7,62 мм и одну противопехотная граната.

опасный участок

изолирована от доступа

посторонних лиц и немедленно информированы сотрудники Национальной полиции и

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

На границе изъята партия очков

Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в ходе оформления на въезд в

Опять граница, и опять преступник ...

В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке

На границе изъяли патроны для автомата

Вчера, пограничным нарядом отдела пограничной службы «Леоновка», в ходе реализации оперативной

На границе пограничный наряд задержал наркокурьера

Вчера вечером, пограничный наряд отдела пограничной службы «Семеновка», в ходе реализации

Пограничники призывают черниговцев к бдительности

Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с другими правоохранительными и

Каждый день по браконьеру!

Вчера в отдел пограничной службы «Воробьевка», от участкового инспектора пограничной службы,
﻿
Видео
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети