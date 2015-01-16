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Сколько стоит аренда квартир в Чернигове? Цены за март 2017

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:01
  • Просмотров: 36
Сколько стоит аренда квартир в Чернигове? Цены за март 2017Как сообщил порталу Domik.ua агент по аренде недвижимости АН «Моя опора» Михаил Григорьев, цены на аренду жилой недвижимости в Чернигове в марте 2017-го по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились.

Спрос арендаторов ориентирован на одно- и двухкомнатные квартиры в домах старого жилого фонда. Жильем большой площади клиенты не интересуются, что обусловлено более высокими ценами на аренду и тарифами. По данным агентств недвижимости Чернигова, арендаторы выдвигают к жилью два требования – наличие оформленной субсидии и автономного отопления в квартире.

Среди других распространенных условий клиентов можно выделить следующие наличие бытовой техники, мебели и счетчиков энергоресурсов в квартире, удобную транспортная развязку. Михаил Григорьев отмечает, что большинство клиентов (90%) предпочитают арендовать жилье с наличием мебели в квартире.

При оформлении сделки аренды жилья, арендодатели также выдвигают свои требования к потенциальным клиентам. Так, собственники квартир неохотно заключают сделки с владельцами домашних питомцев. Зачастую владельцы жилья отказываются сдавать жилье семьям с детьми до 5 лет.

– Арендодатели предпочитают сдавать жилье семейной паре без детей либо одиноким клиентам, которые имеют стабильный финансовый доход, – объяснил Михаил Григорьев.

Риэлторы Чернигова отмечают, что клиенты предпочитают арендовать квартиры в домах, расположенных в центральных микрорайонах города и приближенных к ним – на улицах Независимости и Рокосовского. Такая ситуация обусловлена наличием развитой инфраструктуры и удобной транспортной развязки на территории массивов.

Большей популярностью пользуются квартиры в старом жилом фонде. Это связано с их стоимостью. Средняя цена аренды квартир в домах старого жилого фонда в марте 2017:

Сколько стоит аренда квартир в Чернигове? Цены за март 2017













По данным агентств недвижимости в Чернигове, аренда квартир в новостройках не пользуется спросом среди арендаторов. Средняя стоимость аренды квартир в новостройках в марте 2017:
Сколько стоит аренда квартир в Чернигове? Цены за март 2017

















Стоимость аренды жилых объектов может варьировать в зависимости от планировки жилья и качества использованных строительных материалов. Также на цену аренды квартиры влияет локация дома.

В большинстве случаев за потребленные жилищно-коммунальные услуги в Чернигове платит арендатор (98%). Средний размер комиссии брокеру составляет 50% от месячной платы за жилье. Такой гонорар практически всегда оплачивает арендатор. В процентном соотношении ситуация выглядит так: 90% случаев подразумевают оплату комиссии риэлтору квартиросъемщиком, а 10% – собственником квартиры.

Владелец жилья и клиент заключают договор аренды чаще всего на полгода или год.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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