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На 1, 4 и 6 троллейбусных маршрутах в Чернигове – вынужденные изменения

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:26
  • Просмотров: 16
На 1, 4 и 6 троллейбусных маршрутах в Чернигове – вынужденные изменения
Сегодня, 17 марта, троллейбусы №1, №4 и №6 вынуждены частично объезжать ул. Мазепы (бывшая ул. Щорса).

Такие изменения возникли в связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Мазепы. Поэтому на участке дороги от проспекта Мира до Круга, транспорт ходит только в направлении к ж/д вокзалу. В обратном направлении троллейбусы №1 и №4 следуют по проспекту Победы и далее по маршруту.

Также вынужденно поменял схему маршрута и троллейбус №6. Следуя с Масанов по ул. Любечская, на перекрестке с ул. Мазепы он поворачивает не в сторону проспекта Мира, а в сторону ж/д вокзала. Затем разворачивается в районе Круга и следует по проспекту Победы. Далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.

Как долго троллейбусы будут ходить таким образом, пока неизвестно. Все зависит от дорожников, насколько быстро они справятся с ремонтом. Как минимум до вечера сегодняшнего дня, – сообщают в Черниговском троллейбусном управлении.
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Источник: 0462.ua

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