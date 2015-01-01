На 1, 4 и 6 троллейбусных маршрутах в Чернигове – вынужденные изменения

Такие изменения возникли в связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Мазепы. Поэтому на участке дороги от проспекта Мира до Круга, транспорт ходит только в направлении к ж/д вокзалу. В обратном направлении троллейбусы №1 и №4 следуют по проспекту Победы и далее по маршруту.Также вынужденно поменял схему маршрута и троллейбус №6. Следуя с Масанов по ул. Любечская, на перекрестке с ул. Мазепы он поворачивает не в сторону проспекта Мира, а в сторону ж/д вокзала. Затем разворачивается в районе Круга и следует по проспекту Победы. Далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.Как долго троллейбусы будут ходить таким образом, пока неизвестно. Все зависит от дорожников, насколько быстро они справятся с ремонтом. Как минимум до вечера сегодняшнего дня, – сообщают в Черниговском троллейбусном управлении.