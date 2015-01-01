4ернігів.інфо » Стрічка новин » На 1, 4 и 6 троллейбусных маршрутах в Чернигове – вынужденные изменения
Сегодня, 17 марта, троллейбусы №1, №4 и №6 вынуждены частично объезжать ул. Мазепы (бывшая ул. Щорса).
Такие изменения возникли в связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Мазепы. Поэтому на участке дороги от проспекта Мира до Круга, транспорт ходит только в направлении к ж/д вокзалу. В обратном направлении троллейбусы №1 и №4 следуют по проспекту Победы и далее по маршруту.
Также вынужденно поменял схему маршрута и троллейбус №6. Следуя с Масанов по ул. Любечская, на перекрестке с ул. Мазепы он поворачивает не в сторону проспекта Мира, а в сторону ж/д вокзала. Затем разворачивается в районе Круга и следует по проспекту Победы. Далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.
Как долго троллейбусы будут ходить таким образом, пока неизвестно. Все зависит от дорожников, насколько быстро они справятся с ремонтом. Как минимум до вечера сегодняшнего дня, – сообщают в Черниговском троллейбусном управлении.
На 1, 4 и 6 троллейбусных маршрутах в Чернигове – вынужденные изменения
- Вчера, 14:26
- Просмотров: 16
Сегодня, 17 марта, троллейбусы №1, №4 и №6 вынуждены частично объезжать ул. Мазепы (бывшая ул. Щорса).
Такие изменения возникли в связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Мазепы. Поэтому на участке дороги от проспекта Мира до Круга, транспорт ходит только в направлении к ж/д вокзалу. В обратном направлении троллейбусы №1 и №4 следуют по проспекту Победы и далее по маршруту.
Также вынужденно поменял схему маршрута и троллейбус №6. Следуя с Масанов по ул. Любечская, на перекрестке с ул. Мазепы он поворачивает не в сторону проспекта Мира, а в сторону ж/д вокзала. Затем разворачивается в районе Круга и следует по проспекту Победы. Далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.
Как долго троллейбусы будут ходить таким образом, пока неизвестно. Все зависит от дорожников, насколько быстро они справятся с ремонтом. Как минимум до вечера сегодняшнего дня, – сообщают в Черниговском троллейбусном управлении.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Ивана Мазепы возобновили ремонт дорожного покрытия
Теплая погода позволила начать этой весной дорожные работы раньше. Как и обещала городская власть,
В центре Чернигова маршрутка попала в ДТП
В результате аварии никто серьезно не пострадал, но на место событий выезжала скорая помощь.
Новые троллейбусы в Чернигове будут красного цвета
О закупке городом новых троллейбусов рассказал заместитель городского головы Александр Ломако в
Изменения в работе троллейбусного маршрута №5
С целью оптимизации троллейбусной сети города Чернигова, в качестве эксперимента, с 30 января 2017
Изменения в маршруте № 17
С 20 октября 2015 автобусы маршрута № 17 меняют схему движения. Об этом сообщает управление
Черниговский автобус №39 временно меняет маршрут
Сегодня несколько часов автобус, курсирующий по маршруту №39, будет возить пассажиров по несколько
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Добавить комментарий!