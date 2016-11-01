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На местном сайте петиций собирает подписи предложение – установить урны для собачих фекалий.
«Я як мама та власник собаки, часто гуляю містом і натрапляю на собачі купки. Тому прошу встановити в нашому місті Дог-бокси з одноразовими пакетами та урнами для собачих фекалій», – пишет автор петиции.
Установить такие урны предлагается в следующем порядке: обновленный парк по проспекту Мира, сквереБогдана Хмельницкого, который ныне реконструируют, далее Вал, а затем и по всему городу.
За несколько дней под петицией подписались 63 человека.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Черниговцы просят установить в парках города урны для собачьих фекалий
- Вчера, 15:02
- Просмотров: 13
На местном сайте петиций собирает подписи предложение – установить урны для собачих фекалий.
«Я як мама та власник собаки, часто гуляю містом і натрапляю на собачі купки. Тому прошу встановити в нашому місті Дог-бокси з одноразовими пакетами та урнами для собачих фекалій», – пишет автор петиции.
Установить такие урны предлагается в следующем порядке: обновленный парк по проспекту Мира, сквереБогдана Хмельницкого, который ныне реконструируют, далее Вал, а затем и по всему городу.
За несколько дней под петицией подписались 63 человека.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Источник: 0462.ua
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