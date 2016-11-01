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Черниговцы просят установить в парках города урны для собачьих фекалий

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 13
Черниговцы просят установить в парках города урны для собачьих фекалий
На местном сайте петиций собирает подписи предложение – установить урны для собачих фекалий.

«Я як мама та власник собаки, часто гуляю містом і натрапляю на собачі купки. Тому прошу встановити в нашому місті Дог-бокси з одноразовими пакетами та урнами для собачих фекалій», – пишет автор петиции.

Установить такие урны предлагается в следующем порядке: обновленный парк по проспекту Мира, сквереБогдана Хмельницкого, который ныне реконструируют, далее Вал, а затем и по всему городу.

За несколько дней под петицией подписались 63 человека.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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