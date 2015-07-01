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На работу по специальности в Черниговской области устраиваются максимум 69% выпускников профтехучилищ
- Вчера, 15:31
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Профтехобразование в Черниговской области осуществляют 20 государственных профтехучилищ.
Подготовка ведется по 72 профессиям для шести отраслей экономики: промышленности - 1576 учащихся (27,3%), сельского хозяйства - 794 (13,8% ), транспорта - 640 (11,1%), строительства - 918 (16%), торговли и питания - 1231 (21,4%), жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания - 602 ученика (10,4%).
Так, в 2014 г выпустили 3361 рабочего, трудоустроились по профессии – 2201 (66,6%).
В 2015 г было 2960 выпускников, нашли работу – 1971 (66,6%).
В 2016 году подготовлено 2804 рабочих, 69% устроено на работу.
В 2017-м планируется выпустить 2494 рабочих.
Напомним, что, по информации Черниговской областной службы занятости, самыми востребованными на региональном рынке труда являются рабочие с инструментом.
Подготовка ведется по 72 профессиям для шести отраслей экономики: промышленности - 1576 учащихся (27,3%), сельского хозяйства - 794 (13,8% ), транспорта - 640 (11,1%), строительства - 918 (16%), торговли и питания - 1231 (21,4%), жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания - 602 ученика (10,4%).
Так, в 2014 г выпустили 3361 рабочего, трудоустроились по профессии – 2201 (66,6%).
В 2015 г было 2960 выпускников, нашли работу – 1971 (66,6%).
В 2016 году подготовлено 2804 рабочих, 69% устроено на работу.
В 2017-м планируется выпустить 2494 рабочих.
Напомним, что, по информации Черниговской областной службы занятости, самыми востребованными на региональном рынке труда являются рабочие с инструментом.
Источник: 0462.ua
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