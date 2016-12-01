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На Черниговщине снова остановили автомобиль, груженый нелегальных лесом
- Вчера, 16:02
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Водитель перевозил десять трехметровых дубовых бревен без соответствующих на то документов.
Около часа ночи 16 марта во время патрулирования поселка Талалаевка группа реагирования патрульной полиции обнаружила грузовой автомобиль «ГАЗ-53» под управлением жителя Бахмачского района, перевозивший десять бревен дуба длиной от 3,35м до 3,5м без каких-либо документов.
Древесина транспортировалась на одну из пилорам Талалаевка.
По словам водителя, бревна он выписал около недели назад у лесничего, анкетные данные которого не помнит.
Документы на автомобиль и груз он якобы забыл дома.
Сейчас автомобиль с бревнами задержан и поставлен на штрафплощадку. Проводится проверка.
Около часа ночи 16 марта во время патрулирования поселка Талалаевка группа реагирования патрульной полиции обнаружила грузовой автомобиль «ГАЗ-53» под управлением жителя Бахмачского района, перевозивший десять бревен дуба длиной от 3,35м до 3,5м без каких-либо документов.
Древесина транспортировалась на одну из пилорам Талалаевка.
По словам водителя, бревна он выписал около недели назад у лесничего, анкетные данные которого не помнит.
Документы на автомобиль и груз он якобы забыл дома.
Сейчас автомобиль с бревнами задержан и поставлен на штрафплощадку. Проводится проверка.
Источник: 0462.ua
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