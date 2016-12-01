﻿﻿ На Черниговщине снова остановили автомобиль, груженый нелегальных лесом » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На Черниговщине снова остановили автомобиль, груженый нелегальных лесом
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На Черниговщине снова остановили автомобиль, груженый нелегальных лесом

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 15
На Черниговщине снова остановили автомобиль, груженый нелегальных лесомВодитель перевозил десять трехметровых дубовых бревен без соответствующих на то документов.

Около часа ночи 16 марта во время патрулирования поселка Талалаевка группа реагирования патрульной полиции обнаружила грузовой автомобиль «ГАЗ-53» под управлением жителя Бахмачского района, перевозивший десять бревен дуба длиной от 3,35м до 3,5м без каких-либо документов.

Древесина транспортировалась на одну из пилорам Талалаевка.

По словам водителя, бревна он выписал около недели назад у лесничего, анкетные данные которого не помнит.

Документы на автомобиль и груз он якобы забыл дома.
Сейчас автомобиль с бревнами задержан и поставлен на штрафплощадку. Проводится проверка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговские патрульные остановили водителя в наркотическом опьянении

Вчера, 23 февраля, около часа ночи патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного

Патрульные остановили водителя, у которого нашли запрещенные вещи

29 января около часа ночи, проверяя информацию о перемещении запрещенных вещей, экипаж патрульной

У Козельца полиция остановила грузовик с незаконным лесом

Киевлянин на грузовом «МАЗе» перевозил 21 кубометр дубовых бревен. Предоставленные для проверки

Под Черниговом полиция задержала грузовик с незаконным лесом

Злоумышленники перевозили десять дубовых бревен без каких-либо сопроводительных документов.

У водителя, которого остановили патрульные, права оказались поддельными

18 декабря около двух часов дня на улице 77-й Гвардейской дивизии патрульные остановили автомобиль

Полиция Черниговщины регулярно разоблачает факты перевозки нелегального лес ...

Только в течение ноября-декабря полицией Черниговщины зафиксировано 28 фактов перевозки грузовыми
﻿
Видео
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети