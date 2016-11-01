4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговские патрульные в течении получаса вернули девушке украденный кошелек
Черниговские патрульные в течении получаса вернули девушке украденный кошелек
- Вчера, 16:37
- Просмотров: 16
Вчера, 15 марта, патрульные получили информацию, что в одном из торгово-развлекательных комплексов города произошла кража.
Прибыв на место, патрульные выяснили, что у молодой женщины, пока она была в кафе на территории ТРЦ, исчез кошелек с немалой суммой денег, банковскими карточками и документами.
Полицейские сообщили службе охраны ТРЦ об инциденте, после чего пересмотрели видео с камер наблюдения, которое помогло установить время совершения кражи и лицо, укравшее кошелек.
Также выяснилось, что злоумышленник до сих пор находится на территории торгово-развлекательного комплекса.
Увидев полицию, подозреваемый сразу признался в содеянном и вернул владелице кошелек со всем, что в нем было.
Прибыв на место, патрульные выяснили, что у молодой женщины, пока она была в кафе на территории ТРЦ, исчез кошелек с немалой суммой денег, банковскими карточками и документами.
Полицейские сообщили службе охраны ТРЦ об инциденте, после чего пересмотрели видео с камер наблюдения, которое помогло установить время совершения кражи и лицо, укравшее кошелек.
Также выяснилось, что злоумышленник до сих пор находится на территории торгово-развлекательного комплекса.
Увидев полицию, подозреваемый сразу признался в содеянном и вернул владелице кошелек со всем, что в нем было.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Черниговские патрульные задержали дезертира
В субботу, 25 февраля, около шести вечера экипажу патрульной полиции поступила информация, что на
Патрульные задержали мужчину, который украл на рынке куртку
24 декабря в полдень патрульные получили информацию, что на одном из вещевых рынков города
Патрульные задержали мужчину, который в троллейбусе вытянул из чужой сумки ...
19 декабря, около часа дня экипаж патрульной полиции получил информацию, что у женщины в
Грабителя из Винницы поймали в Чернигове благодаря детям
Полицейские задержали серийного грабителя, который для совершения преступлений специально приехал
Черниговские патрульные помогли девушке-продавцу в уборке снега
Полицейские не оставили в беде девушку, которая пыталась бороться со стихией, сообщает
Патрульные вернули домой летнего мужчину, который потерялся
17 ноября в половине десятого утра все экипажи патрульной полиции получили информацию о пропавшем
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Добавить комментарий!