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Черниговские патрульные в течении получаса вернули девушке украденный кошелек

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:37
  • Просмотров: 16
Черниговские патрульные в течении получаса вернули девушке украденный кошелекВчера, 15 марта, патрульные получили информацию, что в одном из торгово-развлекательных комплексов города произошла кража.

Прибыв на место, патрульные выяснили, что у молодой женщины, пока она была в кафе на территории ТРЦ, исчез кошелек с немалой суммой денег, банковскими карточками и документами.

Полицейские сообщили службе охраны ТРЦ об инциденте, после чего пересмотрели видео с камер наблюдения, которое помогло установить время совершения кражи и лицо, укравшее кошелек.

Также выяснилось, что злоумышленник до сих пор находится на территории торгово-развлекательного комплекса.

Увидев полицию, подозреваемый сразу признался в содеянном и вернул владелице кошелек со всем, что в нем было.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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