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В инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы были госпитализированы 5 больных детей – на этот раз воспитанников дошкольного учебного заведения №12 «Ромашка».
Как сообщает Государственное учреждение «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», в настоящее время два ребенка уже выписаны.
У всех пятерых детей лабораторно подтверждено наличие ротавирусной инфекции.
Специалистами Государственного учреждения «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проводятся противоэпидемические мероприятия.
В детсаду Нежина снова гуляет ротавирус
- Вчера, 18:40
- Просмотров: 17
В инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы были госпитализированы 5 больных детей – на этот раз воспитанников дошкольного учебного заведения №12 «Ромашка».
Как сообщает Государственное учреждение «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», в настоящее время два ребенка уже выписаны.
У всех пятерых детей лабораторно подтверждено наличие ротавирусной инфекции.
Специалистами Государственного учреждения «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проводятся противоэпидемические мероприятия.
Источник: 0462.ua
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