﻿﻿ В детсаду Нежина снова гуляет ротавирус » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В детсаду Нежина снова гуляет ротавирус
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В детсаду Нежина снова гуляет ротавирус

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:40
  • Просмотров: 17
В детсаду Нежина снова гуляет ротавирус
В инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы были госпитализированы 5 больных детей – на этот раз воспитанников дошкольного учебного заведения №12 «Ромашка».

Как сообщает Государственное учреждение «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», в настоящее время два ребенка уже выписаны.

У всех пятерых детей лабораторно подтверждено наличие ротавирусной инфекции.

Специалистами Государственного учреждения «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проводятся противоэпидемические мероприятия.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Черниговской области гриппом и ОРВИ болеют уже меньше

За десятую неделю 2017 года в Черниговской области заболело гриппом и ОРВИ 3461 человек, из них

Грипп и простуда все меньше донимают черниговцев

Впервые за последние недели 2017 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Черниговской области

Грипп по-прежнему одолевает жителей одного из районов Черниговской области

За шестую неделю 2017 года в Черниговской области заболело гриппом и ОРВИ 5535 человек, из них

Ситуация с гриппом в Чернигове усугубилась

За 52 неделю 2016 года в области заболело гриппом и ОРВИ 11541 человек, из них 6222 ребенка.

В Черниговской области зафиксирован первый случай гриппа

В Чернигове вирусологической лабораторией исследовано биологический материал от трех больных с

Две черниговские машины скорой помощи уехали в Нежин

Черниговский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 27
﻿
Видео
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети