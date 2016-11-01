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Когда на 30-м маршруте в Чернигове будет порядок?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:33
  • Просмотров: 88
Когда на 30-м маршруте в Чернигове будет порядок?На местном сайте петиций собирает подписи предложение – «навести порядок в маршрутах 30».

Автор данной петиции называет 30-й маршрут позором туристического города и предлагает мэру и депутатам проехаться в этом транспорте.

«Грязный салон, подранные сидения, двери плотно не закрываются, а иногда и на ходу открываются, шторки от грязи похожи на половую тряпку, водителя с вечно грязными руками», – так в петиции описывается ситуация на 30-м маршруте.

К тому же отмечается, что машины не соблюдают график работы – «в 21:00 они уже не ездят, хотя по расписанию должны».

Следует отметить, что за две недели петиция собрала 102 подписи. Но для того, чтобы городская власть официально рассмотрела и ответила на петицию, необходимо еще 148 голосов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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