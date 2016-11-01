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Когда на 30-м маршруте в Чернигове будет порядок?
- Сегодня, 13:33
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На местном сайте петиций собирает подписи предложение – «навести порядок в маршрутах 30».
Автор данной петиции называет 30-й маршрут позором туристического города и предлагает мэру и депутатам проехаться в этом транспорте.
«Грязный салон, подранные сидения, двери плотно не закрываются, а иногда и на ходу открываются, шторки от грязи похожи на половую тряпку, водителя с вечно грязными руками», – так в петиции описывается ситуация на 30-м маршруте.
К тому же отмечается, что машины не соблюдают график работы – «в 21:00 они уже не ездят, хотя по расписанию должны».
Следует отметить, что за две недели петиция собрала 102 подписи. Но для того, чтобы городская власть официально рассмотрела и ответила на петицию, необходимо еще 148 голосов.
Автор данной петиции называет 30-й маршрут позором туристического города и предлагает мэру и депутатам проехаться в этом транспорте.
«Грязный салон, подранные сидения, двери плотно не закрываются, а иногда и на ходу открываются, шторки от грязи похожи на половую тряпку, водителя с вечно грязными руками», – так в петиции описывается ситуация на 30-м маршруте.
К тому же отмечается, что машины не соблюдают график работы – «в 21:00 они уже не ездят, хотя по расписанию должны».
Следует отметить, что за две недели петиция собрала 102 подписи. Но для того, чтобы городская власть официально рассмотрела и ответила на петицию, необходимо еще 148 голосов.
Источник: 0462.ua
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