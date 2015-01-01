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С февраля в Черниговской области «брак за сутки» зарегистрировали 38 пар
- Вчера, 14:02
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В феврале этого года Черниговская область присоединилась к проекту «Брак за сутки». С первого февраля по 15 марта в его рамках женились 38 пар.
Среди молодожен – два участника АТО и шесть иностранцев. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.
– Граждане Украины могут пожениться за четыре часа с момента подачи заявки, иностранцы – до четырех дней, ведь проверяется легальность их пребывания на территории Украины, – рассказала помощник по юридическим вопросам директора Черниговского КП «Городской Дворец культуры» Анна Даневич.
В области торжественное открытие пилотного проекта «Брак за сутки» состоялось 14 февраля. Для первых трех пар регистрация обошлась в 980 гривен. Однако с первого марта стоимость такой услуги на Черниговщине возросла.
Минимальная цена «эксперсс-брака» составляет 1500 гривен. Торжественное бракосочетание в рабочие часы с вторника по пятницу будет стоить от 1866 гривен, в субботу – 2826 гривен.
В зависимости от дополнительных пожеланий заявителей стоимость свадьбы может меняться. Для участников боевых действий в зоне АТО процедура бесплатная, необходимо лишь оплатить официальное госпошлину в размере 85 копеек.
Среди молодожен – два участника АТО и шесть иностранцев. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.
– Граждане Украины могут пожениться за четыре часа с момента подачи заявки, иностранцы – до четырех дней, ведь проверяется легальность их пребывания на территории Украины, – рассказала помощник по юридическим вопросам директора Черниговского КП «Городской Дворец культуры» Анна Даневич.
В области торжественное открытие пилотного проекта «Брак за сутки» состоялось 14 февраля. Для первых трех пар регистрация обошлась в 980 гривен. Однако с первого марта стоимость такой услуги на Черниговщине возросла.
Минимальная цена «эксперсс-брака» составляет 1500 гривен. Торжественное бракосочетание в рабочие часы с вторника по пятницу будет стоить от 1866 гривен, в субботу – 2826 гривен.
В зависимости от дополнительных пожеланий заявителей стоимость свадьбы может меняться. Для участников боевых действий в зоне АТО процедура бесплатная, необходимо лишь оплатить официальное госпошлину в размере 85 копеек.
Источник: 0462.ua
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