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Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующей парой формата 1800 года»

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:27
  • Просмотров: 37
Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующей парой формата 1800 года»
Мэр города Владислав Атрошенко принялся решать судьбу Аллеи Героев. В горсовете он представил свое виденье обновленной аллеи.

Количество фонтанов на ней может уменьшиться до трех. Они будут не прямоугольной, а круглой формы. Два фонтана будут обычными, а центральный – светомузыкальным. Украсит его фигура молодой пары под зонтом «формата 1800 года».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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