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Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующей парой формата 1800 года»
- Вчера, 14:27
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Мэр города Владислав Атрошенко принялся решать судьбу Аллеи Героев. В горсовете он представил свое виденье обновленной аллеи.
Количество фонтанов на ней может уменьшиться до трех. Они будут не прямоугольной, а круглой формы. Два фонтана будут обычными, а центральный – светомузыкальным. Украсит его фигура молодой пары под зонтом «формата 1800 года».
Количество фонтанов на ней может уменьшиться до трех. Они будут не прямоугольной, а круглой формы. Два фонтана будут обычными, а центральный – светомузыкальным. Украсит его фигура молодой пары под зонтом «формата 1800 года».
Источник: 0462.ua
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