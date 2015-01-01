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Против основного конкурента черниговская «Десна» сыграет при пустых трибунах?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 40
Против основного конкурента черниговская «Десна» сыграет при пустых трибунах?Матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги между ривненским «Вересом» и черниговской «Десной» может пройти без болельщиков.

В 21-м туре «Верес», который занимает 2-е место в турнирной таблице, уступил дома «Колосу» со счетом 2:3. При этом гости дважды отличились с пенальти.

Болельщики остались недовольны судейством и попытались устроить расправу над арбитрами после финального свистка.

Полицейские с использованием слезоочивого газа сумели сдержать наиболее активных фанатов, но в процессе главный судья матча заработал несколько толчков и получил удар по голове флагом на древке.

Агрессивно повели себя болельщики и по отношению к футболистам «Колоса», которым пришлось уходить с поля в подтрибунные помещения по оскорбления и с защитой полиции.

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги рассмотрит инцидент и вынесет свой вердикт по этому поводу.

В любом случае «Верес» понесет наказание. В лучшем случае – штраф за необеспечение безопасности участников матча. В худшем – «дисквалификация» зрителей, из-за которой один или несколько домашних матчей команде придется провести без болельщиков на трибунах.

Интересно, что следующая домашняя игра «Вереса» - поединок 1 апреля против черниговской «Десны», которая отстает от ривненской команды на 3 очка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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