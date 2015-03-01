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Паски в Чернигове в этом году будут дороже на 20%

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:32
  • Просмотров: 34
Паски в Чернигове в этом году будут дороже на 20%После недавнего подорожания хлеба логично предположить, что и сезонные хлебобулочные изделия вырастут в цене. До Пасхи – менее месяца. Мы поинтересовались у директора ООО «Черниговский хлебокомбинат» Ольги Заики, сколько в нынешнем году будут стоит пасхальные куличи.

– Ціни на борошно завжди зростали у травні, коли вже посівна, коли побачили, як збереглись запаси, як перезимували озимі… Але в сьогоднішніх умовах ця тенденція мінлива.

Ми бачимо, що з вересня ціна на борошно весь час росла, щомісяця. Тому сказати важко, що нас очікує. Але принаймні до Паски хліб знову не подорожчає, – говорит Ольга Заика.

А вот цены на пасхальные изделия производства Черниговского хлебокомбината, по словам директора, в нынешнем году будут как минимум на 20 % выше прошлогодних.

Все потому, что подорожали по сравнению с 2016 годом и яйца, и сахар, и жиры, и упаковочные материалы.

– Ми вже провели пробне випікання пасок. Заради того, щоб знизити ціну, змінювати рецептуру минулого року не будемо.

Навпаки, будемо шукати борошно з кращими показниками, щоб паска була як домашня. Буде навіть зовсім «домашня» – «Великодня казка», із сиром на опарі.

Як і всі минулі роки, будемо випікати 95 % пасок у алюмінієвих формах, дідівським методом.

Форми для пасок у нас ще з радянських часів – зберігаються на складі: ми щороку їх дістаємо, миємо… Кожного року батюшка освячує лінію перед тим, як починаємо випікати паски...

Паски в нас будуть різної ваги: від 250 до 800 г, – разъяснила начальник лаборатории Черниговского хлебокомбината Наталия Парасюк.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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