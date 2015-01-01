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Школьники устроили в Черниговской области пьянку. 8-летний мальчик попал в больницу
- Вчера, 16:00
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Четыре школьника – ученики 2-го, 3-го и 5-го класса сельской школы в Новгород-Сиверском районе – устроили застолье с самогоном, сообщает "ГАРТ".
В селе Блистова Новгород-Сиверского района 8-летний мальчик отравился самогоном. Ребенка в бессознательном состоянии увезла машина скорой помощи.
Второклассник, третьеклассник и два пятиклассника собрались «расслабиться» с бутылкой самогона и куском сала.
После «угощения» 8-летний мальчик потерял сознание и очнулся только в районной больнице, где врачи провели ему промывание желудка. После процедуры его отпустили домой.
По словам сельского головы, все четверо в школе учатся хорошо. Все – из хороших семей. С одной поправкой: мать пострдавшего иногда «заглядывает в рюмку».
Где взяли алкоголь ребята не признаются. Это предстоит выяснить правоохранителям.
В селе Блистова Новгород-Сиверского района 8-летний мальчик отравился самогоном. Ребенка в бессознательном состоянии увезла машина скорой помощи.
Второклассник, третьеклассник и два пятиклассника собрались «расслабиться» с бутылкой самогона и куском сала.
После «угощения» 8-летний мальчик потерял сознание и очнулся только в районной больнице, где врачи провели ему промывание желудка. После процедуры его отпустили домой.
По словам сельского головы, все четверо в школе учатся хорошо. Все – из хороших семей. С одной поправкой: мать пострдавшего иногда «заглядывает в рюмку».
Где взяли алкоголь ребята не признаются. Это предстоит выяснить правоохранителям.
Источник: 0462.ua
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