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Школьники устроили в Черниговской области пьянку. 8-летний мальчик попал в больницу

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:00
  • Просмотров: 34
Школьники устроили в Черниговской области пьянку. 8-летний мальчик попал в больницуЧетыре школьника – ученики 2-го, 3-го и 5-го класса сельской школы в Новгород-Сиверском районе – устроили застолье с самогоном, сообщает "ГАРТ".

В селе Блистова Новгород-Сиверского района 8-летний мальчик отравился самогоном. Ребенка в бессознательном состоянии увезла машина скорой помощи.

Второклассник, третьеклассник и два пятиклассника собрались «расслабиться» с бутылкой самогона и куском сала.

После «угощения» 8-летний мальчик потерял сознание и очнулся только в районной больнице, где врачи провели ему промывание желудка. После процедуры его отпустили домой.

По словам сельского головы, все четверо в школе учатся хорошо. Все – из хороших семей. С одной поправкой: мать пострдавшего иногда «заглядывает в рюмку».

Где взяли алкоголь ребята не признаются. Это предстоит выяснить правоохранителям.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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