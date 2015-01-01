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В Черниговской области учились воевать "как на Донбассе"
- Вчера, 16:24
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Двусторонние командно-штабные учения состоялись в оперативном командовании «Північ».
В оперативном командовании «Північ» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины состоялись двусторонние двухступенчатые бригадные командно-штабные учения с привлечением подразделений.
С 14 марта в течение 4 суток две бригады были подняты по тревоге и перемещены в определенные районы.
Цель обучения – совершенствование навыков командирского звена в проведении оперативных и тактических расчетов и повышения эффективности применения подразделений в ходе ведения боевых действий.
Во время проведения обучения были отработаны вопросы организации передвижения подразделений, планирование, подготовка и ведение боевых действий в условиях резкого изменения обстановки.
Моделирование боевой обстановки осуществлялось с учетом боевых действий, происходящих на востоке Украины.
Действия подразделений проходили на незнакомой для них местности с применением радиоэлектронных помех и ведением воздушной разведки по выявлению командных пунктов и мест расположения подразделений.
Оба командира бригад имеют большой опыт ведения боевых действий и поэтому победителя определили военные хитрости и нешаблонный подход к планированию.
Окончательное определение результатов обучения состоится после тщательной проверки всех документов обоих бригад и по результатам отчетов всех посредников при воинских частях.
В оперативном командовании «Північ» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины состоялись двусторонние двухступенчатые бригадные командно-штабные учения с привлечением подразделений.
С 14 марта в течение 4 суток две бригады были подняты по тревоге и перемещены в определенные районы.
Цель обучения – совершенствование навыков командирского звена в проведении оперативных и тактических расчетов и повышения эффективности применения подразделений в ходе ведения боевых действий.
Во время проведения обучения были отработаны вопросы организации передвижения подразделений, планирование, подготовка и ведение боевых действий в условиях резкого изменения обстановки.
Моделирование боевой обстановки осуществлялось с учетом боевых действий, происходящих на востоке Украины.
Действия подразделений проходили на незнакомой для них местности с применением радиоэлектронных помех и ведением воздушной разведки по выявлению командных пунктов и мест расположения подразделений.
Оба командира бригад имеют большой опыт ведения боевых действий и поэтому победителя определили военные хитрости и нешаблонный подход к планированию.
Окончательное определение результатов обучения состоится после тщательной проверки всех документов обоих бригад и по результатам отчетов всех посредников при воинских частях.
Источник: 0462.ua
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