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В Черниговской области учились воевать "как на Донбассе"

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:24
  • Просмотров: 34
В Черниговской области учились воевать "как на Донбассе"Двусторонние командно-штабные учения состоялись в оперативном командовании «Північ».

В оперативном командовании «Північ» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины состоялись двусторонние двухступенчатые бригадные командно-штабные учения с привлечением подразделений.

С 14 марта в течение 4 суток две бригады были подняты по тревоге и перемещены в определенные районы.

Цель обучения – совершенствование навыков командирского звена в проведении оперативных и тактических расчетов и повышения эффективности применения подразделений в ходе ведения боевых действий.

Во время проведения обучения были отработаны вопросы организации передвижения подразделений, планирование, подготовка и ведение боевых действий в условиях резкого изменения обстановки.

Моделирование боевой обстановки осуществлялось с учетом боевых действий, происходящих на востоке Украины.

Действия подразделений проходили на незнакомой для них местности с применением радиоэлектронных помех и ведением воздушной разведки по выявлению командных пунктов и мест расположения подразделений.

Оба командира бригад имеют большой опыт ведения боевых действий и поэтому победителя определили военные хитрости и нешаблонный подход к планированию.

Окончательное определение результатов обучения состоится после тщательной проверки всех документов обоих бригад и по результатам отчетов всех посредников при воинских частях.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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