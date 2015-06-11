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Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:13
  • Просмотров: 37
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера[media=about:blank]Ассистент главного тренера черниговской команды Александр Приходько рассказал о том, что «Десна» поборется за выход в Премьер-лигу.

Начал выступление на послематчевой пресс-конференции наставник команды с того, что прокомментировал ход игры против «Гелиоса»:

- Хотелось бы всех поздравить с возобновлением весенней части чемпионата. По игре – сказывалось волнение. Первая игра. Не то поле, которое хотелось бы.

Было много единоборств, много желания выиграть у обеих команд. Пожалуй, мы чуть лучше начали игру, а потом не дали сопернику реализовать свои шансы.

- Задача выхода в Премьер-Лигу стоит перед вашей командой?

- Вы знаете, мы поборемся.

- Когда у вас уже будет готов домашний стадион?

- Мы давно не были в Чернигове, поэтому я не могу дать конкретную информацию по этому поводу.

Главный тренер харьковчан Сергей Сизихин напомнил, что его команда не может обыграть «Десну» с 2013 года.

- Я бы разделил на два разных тайма в нашем исполнении. Такое впечатление, что в первом тайме нас просто перебили, перебегали…

Не навязали мы такую борьбу в атаке, которую навязали нападающие команды-соперника. То есть в атаке немного агрессивнее, конечно, была команда «Десна».

Во втором тайме поактивнее, в принципе, мы были в атаке. Перестроили игру. Но, к сожалению, это не принесло свои плоды. Одна ошибка повлияла на результат.

Напомним, что после победы со счетом 1:0 «Десна» приблизилась к двум лидерам на расстояние 3 и 6 очков.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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