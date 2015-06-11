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Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера
- Вчера, 17:13
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[media=about:blank]Ассистент главного тренера черниговской команды Александр Приходько рассказал о том, что «Десна» поборется за выход в Премьер-лигу.
Начал выступление на послематчевой пресс-конференции наставник команды с того, что прокомментировал ход игры против «Гелиоса»:
- Хотелось бы всех поздравить с возобновлением весенней части чемпионата. По игре – сказывалось волнение. Первая игра. Не то поле, которое хотелось бы.
Было много единоборств, много желания выиграть у обеих команд. Пожалуй, мы чуть лучше начали игру, а потом не дали сопернику реализовать свои шансы.
- Задача выхода в Премьер-Лигу стоит перед вашей командой?
- Вы знаете, мы поборемся.
- Когда у вас уже будет готов домашний стадион?
- Мы давно не были в Чернигове, поэтому я не могу дать конкретную информацию по этому поводу.
Главный тренер харьковчан Сергей Сизихин напомнил, что его команда не может обыграть «Десну» с 2013 года.
- Я бы разделил на два разных тайма в нашем исполнении. Такое впечатление, что в первом тайме нас просто перебили, перебегали…
Не навязали мы такую борьбу в атаке, которую навязали нападающие команды-соперника. То есть в атаке немного агрессивнее, конечно, была команда «Десна».
Во втором тайме поактивнее, в принципе, мы были в атаке. Перестроили игру. Но, к сожалению, это не принесло свои плоды. Одна ошибка повлияла на результат.
Напомним, что после победы со счетом 1:0 «Десна» приблизилась к двум лидерам на расстояние 3 и 6 очков.
Начал выступление на послематчевой пресс-конференции наставник команды с того, что прокомментировал ход игры против «Гелиоса»:
- Хотелось бы всех поздравить с возобновлением весенней части чемпионата. По игре – сказывалось волнение. Первая игра. Не то поле, которое хотелось бы.
Было много единоборств, много желания выиграть у обеих команд. Пожалуй, мы чуть лучше начали игру, а потом не дали сопернику реализовать свои шансы.
- Задача выхода в Премьер-Лигу стоит перед вашей командой?
- Вы знаете, мы поборемся.
- Когда у вас уже будет готов домашний стадион?
- Мы давно не были в Чернигове, поэтому я не могу дать конкретную информацию по этому поводу.
Главный тренер харьковчан Сергей Сизихин напомнил, что его команда не может обыграть «Десну» с 2013 года.
- Я бы разделил на два разных тайма в нашем исполнении. Такое впечатление, что в первом тайме нас просто перебили, перебегали…
Не навязали мы такую борьбу в атаке, которую навязали нападающие команды-соперника. То есть в атаке немного агрессивнее, конечно, была команда «Десна».
Во втором тайме поактивнее, в принципе, мы были в атаке. Перестроили игру. Но, к сожалению, это не принесло свои плоды. Одна ошибка повлияла на результат.
Напомним, что после победы со счетом 1:0 «Десна» приблизилась к двум лидерам на расстояние 3 и 6 очков.
Источник: 0462.ua
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