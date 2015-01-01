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В четверг, 23 марта, состоится судебное заседание по делу о выселении учебно-методического центра профсоюзов. Оно должно было состояться в прошлый четверг, но суд перенесли из-за неявки представителей фонда, говорит юрист УМЦП Владимир Ковальчук.
Учебно-методический центр занимает здание на улице Шевченко, 105а, известное, как Профсоюзная гостиница. В 2015 году Высший хозяйственный суд Украины признал право собственности на здание за государством. Однако УМПЦ занимает его до сегодняшнего дня. Теперь же ФГИ намерен выселить центр профсоюзов.
– В 2015 году Высший хозяйственный суд признал право собственности за государством, но в изъятии отказал на том основании, что профсоюзы могут пользоваться госимуществом для своей уставной деятельности.
Наше предприятие – можно сказать, уникальный для Украины учебный центр профсоюзов. К нам ежедневно со всей страны приезжают люди учиться. Фонд из каких-то соображений хочет нас выселить.
Нам переезжать некуда, центр просто будет уничтожен. Фактически иск о выселении означает дело о закрытии учебного центра, – рассказал юрист Владимир Ковальчук.
Свои права представители УМПЦ намерены отстаивать в Европейском суде, где уже приняли их иск. Впрочем, этот процесс может растянуться на несколько лет.
Выселят или нет? В этот четверг решится судьба Учебно-методического центра профсоюзов
- Вчера, 17:41
- Просмотров: 35
В четверг, 23 марта, состоится судебное заседание по делу о выселении учебно-методического центра профсоюзов. Оно должно было состояться в прошлый четверг, но суд перенесли из-за неявки представителей фонда, говорит юрист УМЦП Владимир Ковальчук.
Учебно-методический центр занимает здание на улице Шевченко, 105а, известное, как Профсоюзная гостиница. В 2015 году Высший хозяйственный суд Украины признал право собственности на здание за государством. Однако УМПЦ занимает его до сегодняшнего дня. Теперь же ФГИ намерен выселить центр профсоюзов.
– В 2015 году Высший хозяйственный суд признал право собственности за государством, но в изъятии отказал на том основании, что профсоюзы могут пользоваться госимуществом для своей уставной деятельности.
Наше предприятие – можно сказать, уникальный для Украины учебный центр профсоюзов. К нам ежедневно со всей страны приезжают люди учиться. Фонд из каких-то соображений хочет нас выселить.
Нам переезжать некуда, центр просто будет уничтожен. Фактически иск о выселении означает дело о закрытии учебного центра, – рассказал юрист Владимир Ковальчук.
Свои права представители УМПЦ намерены отстаивать в Европейском суде, где уже приняли их иск. Впрочем, этот процесс может растянуться на несколько лет.
Источник: 0462.ua
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