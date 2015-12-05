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Черниговский «Буревестник» добыл три победы в Лубнах

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:20
  • Просмотров: 35
Черниговский «Буревестник» добыл три победы в Лубнах
После тура в Полтавской области черниговские волейболисты уверенно занимают первое место в турнире за 5-8 места чемпионата Украины.

Стартовал второй этап чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги. «Буревестник» добыл три непростые победы и возглавил гонку за 5-е место.

Напомним, что после первого этапа команды-участницы были разделены на две группы. Первая борется за медали, а вторая определит того, кто займет 5-е и 6-е место, кто вынужден будет бороться дальше за сохранение прописки в элите (7-е место), а кто покинет Суперлигу.

Вторая часть чемпионата пройдет по несложной схеме: четыре команды участницы «Фаворит», «Юракадемия», «Днепр» и «Буревестник» на своих домашних площадках в Лубнах, Харькове, Днипре и Чернигове организуют мини-турниры по принципу «каждый с каждым».

По итогам 12 матчей будут распределены места в турнирной таблице. Причем «Буревестник» стартовал на втором этапе с 3 бонусными очками (за 5-е место на первом этапе). У «Днепра» было 2 очка, у «Юракадемии» - 1, а у «Фаворита» - 0.

Однако преимущество черниговцев быстро растаяло, поскольку в первых двух матчах «Буревестник» одержал две сложные победы только на тай-бреках, потеряв при этом два очка.

Харьковские «юристы» этим сполна воспользовались и благодаря двум уверенным победам настигли лидера.

Имея по 7 очков в активе «Буревестник» и «Юракадемия» сошлись в решающем матче, в котором только в первой партии харьковчане на равных боролись с соперником и даже выиграли сет.

В дальнейшем подопечные Николая Благодарного не оставили конкурентом шансов, оторвавшись в итоге на 3 пункта от преследователей.

Следующий мини-турнир эта четверка команд сыграет 24-26 марта в Харькове. 6-8 апреля квартет сыграет в Днипре, а 13-15 апреля – в Чернигове.

Табло
17 марта. Буревестник – Фаворит 3-2 (25-19; 23-25; 25-20; 21-25; 15-12)
18 марта. Буревестник – Днепр 3-2 (16-25; 25-19; 22-25; 25-21; 15-9)
19 марта. Буревестник – Юракадемия 3-1 (27-29; 25-19; 25-21; 25-14)шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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