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Насильник-педофил из Черниговской области получил 13 лет тюрьмы
- Вчера, 18:43
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Суд признал жителя Бобровицкого района виновным в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Житель Черниговской области изнасиловал 11-летнюю девочку. Вину он не признал, но доказательств со стороны обвинения для суда оказалось достаточно.
Прокурором было доказано, что в августе 2016 года извращенец на полевой дороге возле села Осокоровка для удовлетворения половой страсти применил насилие по отношению к ребенку.
Согласно решению суда насильник проведет за решеткой 13 лет. Также в пользу потерпевшей он должен заплатить 50 тысяч гривен морального ущерба.
Согласно Уголовному кодексу, максимальный срок за такое преступление – 15 лет.
Житель Черниговской области изнасиловал 11-летнюю девочку. Вину он не признал, но доказательств со стороны обвинения для суда оказалось достаточно.
Прокурором было доказано, что в августе 2016 года извращенец на полевой дороге возле села Осокоровка для удовлетворения половой страсти применил насилие по отношению к ребенку.
Согласно решению суда насильник проведет за решеткой 13 лет. Также в пользу потерпевшей он должен заплатить 50 тысяч гривен морального ущерба.
Согласно Уголовному кодексу, максимальный срок за такое преступление – 15 лет.
Источник: 0462.ua
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