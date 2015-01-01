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Насильник-педофил из Черниговской области получил 13 лет тюрьмы

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:43
  • Просмотров: 36
Насильник-педофил из Черниговской области получил 13 лет тюрьмыСуд признал жителя Бобровицкого района виновным в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Житель Черниговской области изнасиловал 11-летнюю девочку. Вину он не признал, но доказательств со стороны обвинения для суда оказалось достаточно.

Прокурором было доказано, что в августе 2016 года извращенец на полевой дороге возле села Осокоровка для удовлетворения половой страсти применил насилие по отношению к ребенку.

Согласно решению суда насильник проведет за решеткой 13 лет. Также в пользу потерпевшей он должен заплатить 50 тысяч гривен морального ущерба.

Согласно Уголовному кодексу, максимальный срок за такое преступление – 15 лет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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