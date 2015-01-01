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Черниговская область на восьмом месте по распространению туберкулеза
- Сегодня, 14:02
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Черниговская область находится на восьмом месте по распространению туберкулеза в Украине. Такие данные озвучивает главный врач Черниговского областного противотуберкулезного диспансера Николай Дейкун. А поэтому в борьбе с туберкулезом не может быть равнодушных.
С 1 по 31 марта в Чернигове проходит месячник борьбы с этим заболеванием. И врачи в который раз акцентируют внимание на недопустимости легкомысленного отношения людей к своему здоровью.
– Коварство болезни заключается в том, что первые признаки туберкулеза мало чем отличаются от банальной ОРВИ, а именно: утомляемость, субфебрильная температура, незначительный кашель, длящийся более двух недель. Поэтому оценить состояние здоровья вам помогут только врачи. При первых же подозрениях необходимо посетить поликлинику, где вы сможете получить консультацию врача, пройти флюорографическое обследование, провести исследование мокроты, – напоминает заведующая терапевтическим отделением № 2 Черниговской городской больницы № 1 Валентина Якуга.
Очень важно для предотвращения заражения туберкулезом, а также другими инфекционными заболеваниями исповедовать принципы здорового образа жизни, соблюдать правила личной гигиены.
– Понятие «здоровый образ жизни» охватывает такие позиции, как рациональный режим труда, отдыха и питания, оптимальный режим двигательной нагрузки, закаливание, соблюдение правил гигиены, сотрудничество с медицинскими работниками, искоренение вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками, самолечение), – разъясняет Валентина Ивановна и надеется, что эффективное сотрудничество членов общества и медиков все-таки поможет выявлять туберкулез на ранних стадиях и приостановить эпидемию как в нашей области, так и в стране в целом.
С 1 по 31 марта в Чернигове проходит месячник борьбы с этим заболеванием. И врачи в который раз акцентируют внимание на недопустимости легкомысленного отношения людей к своему здоровью.
– Коварство болезни заключается в том, что первые признаки туберкулеза мало чем отличаются от банальной ОРВИ, а именно: утомляемость, субфебрильная температура, незначительный кашель, длящийся более двух недель. Поэтому оценить состояние здоровья вам помогут только врачи. При первых же подозрениях необходимо посетить поликлинику, где вы сможете получить консультацию врача, пройти флюорографическое обследование, провести исследование мокроты, – напоминает заведующая терапевтическим отделением № 2 Черниговской городской больницы № 1 Валентина Якуга.
Очень важно для предотвращения заражения туберкулезом, а также другими инфекционными заболеваниями исповедовать принципы здорового образа жизни, соблюдать правила личной гигиены.
– Понятие «здоровый образ жизни» охватывает такие позиции, как рациональный режим труда, отдыха и питания, оптимальный режим двигательной нагрузки, закаливание, соблюдение правил гигиены, сотрудничество с медицинскими работниками, искоренение вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками, самолечение), – разъясняет Валентина Ивановна и надеется, что эффективное сотрудничество членов общества и медиков все-таки поможет выявлять туберкулез на ранних стадиях и приостановить эпидемию как в нашей области, так и в стране в целом.
Источник: 0462.ua
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